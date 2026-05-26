Estudiantes de La Plata recibe a Independiente Medellín este martes 26 de mayo en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la última fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El encuentro es decisivo, ya que ambos equipos pelean directamente por el segundo cupo a los octavos de final.

El conjunto argentino llega con cierta ventaja tras su rendimiento en el grupo, mientras que el equipo colombiano está obligado a sumar en condición de visitante para mantenerse con vida en el torneo continental.

¿A qué hora juegan Estudiantes vs Medellín?

El partido está programado para las 19:30 (hora de Perú y Colombia). En otros países, el horario es el siguiente:

Argentina, Brasil y Uruguay: 21:30

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30

México: 18:30

España: 02:30 (miércoles)

¿Dónde ver Estudiantes vs Medellín EN VIVO?

La transmisión del compromiso estará disponible en ESPN para Sudamérica y vía streaming en Disney+ Premium. Además, se podrá seguir el minuto a minuto online en diferentes plataformas deportivas.

¿Qué necesita Medellín para clasificar?

Independiente Medellín tiene claras sus opciones: necesita al menos un empate para mantenerse en el segundo lugar del grupo y avanzar a los octavos de final. En caso de perder, quedaría relegado al tercer puesto y pasaría a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

Una victoria en Argentina no solo le aseguraría la clasificación, sino que lo consolidaría como uno de los equipos competitivos del grupo, en una zona dominada por Flamengo.

Estudiantes vs Medellín: previa del partido

El equipo platense llega más descansado tras su eliminación en el torneo local, lo que le permite enfocarse plenamente en la Libertadores. Además, cuenta con jugadores destacados como Tiago Palacios, uno de los goleadores del equipo en el certamen.

Por su parte, Medellín confía en su poder ofensivo liderado por Francisco Fydriszewski, acompañado de futbolistas como Yony González y Alexis Serna, quienes han sido claves en su campaña internacional.