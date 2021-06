Italia no asistió a un Mundial solo tres veces en su historia. En Uruguay 30, torneo inaugural, decidió no participar. A Suecia 58 no pudo clasificar. Y la última debacle ocurrió en el camino a Rusia 2018, hace algunos años. La ‘Azurri’, con cuatro copas del Mundo en sus vitrinas, se quedó fuera del certamen tras caer justamente ante Suecia en el repechaje. En medio de esa crisis, una de las más graves de su historia, Gianluca Lapadula debutó. Vistió por primera vez la camiseta de una selección: la del país que lo vio nacer. En aquel partido también debutó Federico Chiesa, uno de los autores de los goles de Italia ante Austria.

El delantero, que hoy defiende la camiseta de Perú en la Copa América 2021, se estrenó el 31 de mayo de 2017 marcando un triplete en el 8-0 ante San Marino en un amistoso . Gian Piero Ventura le dio la confianza, incluso lo convocó antes para una fecha doble de Eliminatorias europeas, pero solo se quedó en la lista preliminar. En ese entonces, el atacante ya había marcado 8 goles en el AC Milán.

Gianluca Lapadula celebrando uno de sus goles con la selección italiana. (Foto: Agencias)

En esos días, Lapadula era noticia en Perú e Italia. Aquí, la hinchada lo pedía y el propio Ricardo Gareca ya se había reunido con él. Allá, era una de las tantas alternativas que se buscaba para evitar lo que terminó por ocurrir: quedar fuera del Mundial.

Gianluca nunca más volvió a tener minutos con la ‘Azurri’ y se estrenó con la ‘Bicolor’ en noviembre del año pasado, en la derrota 2-0 frente a Chile por las Eliminatorias 2020 . Nuevamente como una posible solución de gol, esta vez para reemplazar a Paolo Guerrero. Mientras tanto, la selección italiana contrató a Roberto Mancini para salir del infierno futbolístico en el que estaba. El técnico que ganó la primera Premier League Manchester City en 2012 se encargó de refundar al país que lo vio nacer. El entrenador llegó al banquillo en mayo del 2018 y desde entonces solo ha coleccionado alegrías.

De estar sin Mundial a ser favorito en la Eurocopa 2021

Este sábado en Wembley, con el 2-1 sobre Austria en el alargue, la “nueva” Italia de Mancini avanzó a los cuartos de final de la Eurocopa. Además, superó el récord de 30 partidos sin perder, algo que no ocurría desde 1939, cuando el gran Vittorio Pozzo, campeón de las primeras dos copas del Mundo con la ‘Azurri’, era el técnico .

RIVAL RESULTADO TORNEO Ucrania 1-1 Amistoso Polonia 1-0 Liga de las Naciones de la UEFA Portugal 0-0 Liga de las Naciones de la UEFA Estados Unidos 1-0 Amistoso Finlandia 2-0 Clasificación Eurocopa Liechtenstein 6-0 Clasificación Eurocopa Grecia 3-0 Clasificación Eurocopa Bosnia 2-1 Clasificación Eurocopa Armenia 3-1 Clasificación Eurocopa Finlandia 2-1 Clasificación Eurocopa Grecia 2-0 Clasificación Eurocopa Liechtenstein 5-0 Clasificación Eurocopa Bosnia 3-0 Clasificación Eurocopa Armenia 9-1 Clasificación Eurocopa Bosnia 1-1 Liga de las Naciones de la UEFA Países Bajos 1-0 Liga de las Naciones de la UEFA Moldavia 6-0 Amistoso Polonia 0-0 Liga de las Naciones de la UEFA Países Bajos 1-1 Liga de las Naciones de la UEFA Estonia 4-0 Amistoso Polonia 2-0 Liga de las Naciones de la UEFA Bosnia 2-0 Liga de las Naciones de la UEFA Irlanda del Norte 2-0 Eliminatorias Mundial Bulgaria 2-0 Eliminatorias Mundial Lituania 2-0 Eliminatorias Mundial San Marino 7-0 Amistoso R. Checa 4-0 Amistoso Turquía 3-0 Eurocopa Suiza 3-0 Eurocopa Gales 1-0 Eurocopa Austria 2-1 Eurocopa

La selección italiana pasó de estar en la ruina a ser seria candidata en esta Eurocopa 2021 . De quedar fuera del Mundial a estar a la par de Francia, el campeón del mundo. ¿Cómo lo logró? Básicamente desde el trabajo de Roberto Mancini y un estilo de juego dinámico, que propone, alejado por momentos del histórico ‘Catenaccio’.

“Ha habido un cambio generacional después de ganar cuatro Mundiales con nuestro estilo de juego: la fase defensiva es fundamental, pero necesitamos un equilibrio. Estamos intentando atacar más , el mérito es de los muchachos que están asimilando los detalles del juego”, analizó el DT en la previa del encuentro ante Gales. “ Jugaremos para ganar, este es nuestro principio al que nos apegaremos . Nos espera un partido difícil, el tercero en diez días”, agregó, dejando en claro el cambio de mentalidad que hubo en el equipo.

Para refundar una selección abatida, Mancini tuvo que cambiar nombres. Dejar atrás a algunos jugadores y llamar a otros. Gianluca Lapadula fue uno de los “afectados”. De hecho, de los convocados para el único amistoso que disputó el ‘Bambino’, solo tres siguen en la selección y están disputando la Eurocopa 2021: Federico Chiesa (23 años, Juventus), Lorenzo Pellegrini (25, Roma) y Doménico Berardi (26, Sassuolo) .

De los tres mencionados, Chiesa y Pellegrini cambiaron de equipo. Dieron un paso hacia adelante en sus carreras y hoy están consolidados en el primer plano del fútbol italiano. Federico tenía 18 cuando disputó el amistoso ante San Marino y jugaba en la Fiorentina, hoy es compañero de Cristiano Ronaldo en la Juve. Lorenzo, por su parte, tenía 20 y defendía la camiseta del Sassuolo. Ahora está en la Roma y será dirigido esta temporada por José Mourinho. Berardi no se ha movido del Sassuolo.

Gianluca Lapadula tenía 27 años y había culminado su primera temporada en el AC Milan . El atacante se puso la ‘Azurri’ tras anotar ocho goles en 27 partidos con el cuadro ‘rossonero’. Sin embargo, a la temporada siguiente fue cedido al Genoa y ahora está en el Benevento.

JUGADOR CLUB 2017 | EDAD CLUB 2021 | EDAD SELECCIÓN Scuffet Udinese | 21 Udinese | 25 Fue suplente en el 5-0 ante Liechtenstein por las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018 D’Ambrosio Inter | 28 Inter | 32 Jugó su último partido en noviembre de 2020 Conti Atalanta | 23 Parma | 27 Jugó su último partido en septiembre de 2017 Ferrari Crotone | 24 Sassuolo | 29 Jugó su último partido en mayo de 2021 Caldara Atalanta | 22 Atalanta | 27 Jugó su último partido en septiembre de 2018 Baselli Torino | 25 Torino | 29 Jugó su último partido en junio de 2018 Gagliardini Inter | 22 Inter | 27 Jugó su último partido en noviembre de 2020 Lapadula AC Milan | 27 Benevento | 31 Jugó su último partido en mayo de 2017 y ahora representa a Perú Berardi Sassuolo | 22 Sassuolo | 26 Es pieza de recambio en la Eurocopa 2021: jugó los dos primeros partidos Petagna Atalanta | 20 Napoli | 25 Jugó su último partido en mayo de 2017 Chiesa Fiorentina | 19 Juventus | 23 Fue titular en la victoria ante Gales, este domingo 20 de junio de 2021 Pellegrini Sassuolo | 20 Roma | 25 Está disputando la Eurocopa 2021, aunque aún no ha tenido minutos Cataldi Genoa | 22 Lazio | 26 Jugó su último partido en mayo de 2017 Politano Sassuolo | 23 Napoli | 27 Jugó su último partido en mayo de 2021 Falcinelli Sassuolo | 25 Estrella Roja (SER) | 29 Jugó su último partido en mayo de 2017 Caprari Pescara | 23 Benevento | 27 Jugó su último partido en mayo de 2017 Biraghi Pescara | 24 Fiorentina | 28 Jugó su último partido en mayo de 2021

