La Eurocopa arrancó el reciente viernes y ya está en juego la segunda jornada de la competencia. Por ejemplo, este miércoles, Gales, liderada por Gareth Bale, dio un gran paso hacia la clasificación a octavos de final, luego de vencer 2-0 a Turquía.

Con dos asistencias del ‘Expreso de Cardiff’ y goles de Aaron Ramsey y de Connor Roberts, Gales llegó a los cuatro puntos y se posicionó en la cima, a la espera de lo que pueda hacer Italia ante Suiza, hoy desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

La fecha 2 de la Eurocopa continuará este jueves con tres encuentros, seguirá el viernes con la mista cantidad de juegos y culminará el sábado con cotejos más que atractivos: Hungría vs. Francia, Portugal vs. Alemania y España vs. Polonia.

Tabla de posiciones de la Eurocopa 2021

Grupo A

PJ PG PE PP GF GC DG Puntos Gales 2 1 1 0 3 1 2 4 Italia 1 1 0 0 3 0 3 3 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1 Turquía 2 0 0 2 0 5 -5 0

Grupo B

PJ PG PE PP GF GC DG Puntos Bélgica 1 1 0 0 3 0 3 3 Rusia 2 1 0 1 1 3 -2 3 Finlandia 2 1 0 1 1 1 0 3 Dinamarca 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo C

PJ PG PE PP GF GC DG Puntos Austria 1 1 0 0 3 1 2 3 Holanda 1 1 0 0 3 2 1 3 Ucrania 1 0 0 1 2 3 -1 0 Macedonia del Norte 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo D

PJ PG PE PP GF GC DG Puntos República Checa 1 1 0 0 2 0 2 3 Inglaterra 1 1 0 0 1 0 1 3 Croacia 1 0 0 1 0 1 -1 0 Escocia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

PJ PG PE PP GF GC DG Puntos Eslovaquia 1 1 0 0 2 1 1 3 Suecia 1 0 1 0 0 0 0 1 España 1 0 1 0 0 0 0 1 Polonia 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F