“Estoy en la Euro como si fuera mi primer torneo. Me siento igual o más motivado que en 2004, en mi primera Eurocopa. Somos los campeones defensores y volvemos a formar parte del grupo de candidatos a ganar el trofeo”, dice Cristiano Ronaldo a pocos días de su cuarto debut con Portugal en la Eurocopa 2021.

El capitán de la selección portuguesa, fiel a su estilo competitivo, dejo en claro que su país está en ese pelotón de los posibles ganadores de la Eurocopa. Eso sí, Cristiano Ronaldo dejó muy en claro que lo único que puede prometer junto a sus compañeros es que van a estar la altura de esta competencia como manda la historia del combinado portugués.

Cristiano Ronaldo habló de las expectativas con Portugal en la Eurocopa. (Foto: EFE)

“No vale la pena prometer títulos ni hacer pronósticos. Las expectativas ahora son altas porque la selección lo ha hecho así. Hemos ganado dos títulos muy importantes en los últimos años y eso conlleva responsabilidad. Siempre jugamos para ganar. No es solo ahora, siempre ha sido así en todas las generaciones”, manifestó el goleador de Juventus.

Pero qué hay de cierto que la selección de Portugal sea una de las candidatas para ganar la Eurocopa. Según la página Theanalyst.com, especialistas en análisis, el vigente campeón no se encuentra dentro de los tres favoritos para ganar la copa. Para ellos, el combinado liderado por Cristiano Ronaldo es el quinto con un porcentaje de 9.6%.

​Cristiano Ronaldo con Portugal se proclamó campeón de la Liga de Naciones (VIDEO)

ESTUDIO GANADOR

Para el modelo de esta predicción se ha tomado los siguientes factores: probabilidad de cada resultado de partido (victoria, empate o derrota), las cuotas del mercado de apuestas y las clasificaciones de equipos de Stats Perform. Las probabilidades y las clasificaciones se basan en las actuaciones históricas y recientes del equipo.

Este ranking también ha considerado la fuerza de los oponentes y la dificultad que tiene cada equipo en su camino hacia la final de la Eurocopa. Para ello Theanalyst.com usó las probabilidades de resultado del partido con la composición de los grupos y los cabezas de serie en las etapas eliminatorias.

Luego han simulado el resto del torneo 40.000 veces. Tras analizar el resultado de cada una de estas simulaciones, el modelo devuelve la probabilidad de progresión de cada equipo en cada etapa del torneo para que la página especializada pueda crear sus propias predicciones de la Eurocopa 2021.

Cabe resaltar que un punto importante para resaltar de la Europa, aplazada en un primer momento por la pandemia del coronavirus, es que se organizará en 12 países diferentes a la vez, bajo el lema “Una Euro por Europa”.

Francia es la selección favorita para ganar la Eurocopa 2021.

FRANCIA FAVORITA

La selección de Francia es la principal candidata, según Theanalyst.com, para ganar la Eurocopa 2021. El combinado galo buscará convertirse en el cuarto equipo en obtener consecutivamente la Copa del Mundo y el Campeonato de Europa como alguna vez lo hicieron Alemania Occidental (Euro 1972, Mundial Copa 1974), España (Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012) y la propia Francia (Mundial 1998, Euro 2000).

Con solo ver la lista de convocados de Francia para la Eurocopa ya genera un poco de miedo a sus rivales. Y más con la presencia de Karim Benzema quien regresa a la selección tras varios años y uno de sus mejores momentos. Decían que a los galos les faltaba un ‘9’ goleador y ahora lo tendrán con la estrella del Real Madrid.

Francia tiene el 20.5% de posibilidades para ganar la Eurocopa 2021 por sobre todas las selecciones a pesar de quedar en el “grupo de la muerte” junto a Portugal, Bulgaria y Alemania. La Les Bleus no la tienen nada fácil pero según la página de análisis tiene un 46.8% de quedar primero en el Grupo F.

La selección de Francia tiene un equipo prometedor. Estos son algunos nombres que estarán presente en la Eurocopa 2021: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern de Múnich), Ousmane Dembélé (Barcelona), Antoine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappé (PSG), N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Presnel Kimpembe (PSG), Benjamin Pavard (Bayern de Múnich) y Raphaël Varane (Real Madrid).

Karim Benzema es la gran novedad en la convocatoria de Didier Deschamps para la Eurocopa 2021, por lo que formará un tridente letal con Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Tras más de cinco años de ausencia, recuerda por qué el artillero galo dejó la selección de Francia.

BÉLGICA LA SORPRESA

La selección que dirige Roberto Martínez son los siguientes favoritos en este ranking con 15,7%. Este equipo sigue contando cono la “generación dorada” que los ha puesto dentro de las mejores en el mundo. Sus últimas actuaciones en las dos últimas dos Copas del Mundo dan fe de que estamos ante un equipo protagonista.

En el Mundial Brasil 2014 se quedaron en los cuartos de final siendo eliminados por la finalista Argentina. Para Rusia 2017, Bélgica consiguió su mejor campaña en la historia de los Mundiales quedando en el tercer puesto tras derrotar a Inglaterra.

Bélgica obtuvo el tercer puesto de Rusia 2018 tras ganarle 2-0 a Inglaterra

Bélgica llega a esta Eurocopa tras haber clasificado sin ningún problema: ganó todos sus partidos. A su gran estadística podemos sumar que siempre marcó más de un gol en todos sus encuentros disputados en las eliminatorias: 40 tantos y solo recibió 3. Sin duda llegan más que motivados.

En Bélgica hay que destacar la presencia de Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Yannick Ferreria Carrasco, Eden y Thorgan Hazard, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois. El combinado belga estará en el Grupo B junto a Dinamarca, Rusia y Finlandia.

Eden Hazard - Belgica (Foto: Getty)

ESPAÑA SIEMPRE PROTAGONISTA

Hace algunas temporadas, España dominó el mundo entre 2008 y 2012 ganando un Mundial (2010) y dos títulos de Eurocopa . Pero en los últimos años ha caído en su rendimiento. En Brasil 2014 se quedó en la fase de grupos, en Rusia 2018, en octavos de final y en la Euro 2016 también se regresaron en octavos. A pesar de ello, tiene un 11.3% de posibilidades ganar esta competencia.

Sergio Ramos aceptaría la oferte de renovación de Real Madrid. (Foto: AFP)

La selección de Luis Enrique llega invicto a la Eurocopa 2021. Sin embargo, dejó algunas dudas en su empate 1-1 ante Noruega y Suecia. España está ubicada en el Grupo E junto a Suecia, Polonia y Eslovaquia. Según las estadísticas hay una gran posibilidad de que superen esta fase siendo líderes.

Sin embargo, hay algo que las estadísticas no pueden predecir y esa son las lesiones o los infectados por el COVID-19. Una de las grandes bajas para España en esta Eurocopa es Sergio Ramos. El capitán del ‘Roja’ no estará en la Eurocopa porque aun no termina de recuperarse de su lesión. Es más, la última parte de la temporada con el Real Madrid no fue la mejor.

En estos últimos días, previo a su debut en la Eurocopa 2021, la selección española se ha visto amenazada por el coronavirus. Jugadores importantes como Sergio y Diego Llorente asustaron a todo el cuerpo técnico. Se espera que ambos lleguen para el duelo ante Suecia.

GRAF3592. MADRID, 04/06/2021.- El centrocampista de la selección española Sergio Busquets (d) juega un balón ante Joao Félix, de Portugal, durante el partido amistoso que disputan este viernes en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

