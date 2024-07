La Eurocopa llegó a su fin con España levantando el trofeo por cuarta ocasión, logrando también el crédito de ser la selección más laureada de este campeonato. La ‘Roja’ se coronó en una final valorizada en 2.705 millones de dólares (2.485 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt), el importe más alto en la historia de los partidos que definen al campeón del certamen europeo de naciones. Es verdad que las cifras económicas no influyen en el desarrollo o marcador de un decisivo partido y eso se vio reflejado en el estadio Olímpico de Berlín, donde Inglaterra, con una valoración de plantel de 1.654 millones de dólares fue superado por el combinado español, que está tasado en 1.051 millones, muy por debajo de los ‘Tres Leones’ que llevan 58 años sin poder cosechar títulos.

La valoración de la selección inglesa no solo es la mayor de toda la ‘Euro’, o mejor dicho, de solo Europa, sino también del mundo. Y ello se debe a que también cuenta con el futbolista mejor tasado del certamen y otros jugadores con grandes valores económicos. Es más, si hacemos el ejercicio de buscar a los cinco jugadores más valiosos de la final, encontramos que cuatro de ellos pertenecen al cuadro inglés, que acumula dos subcampeonatos europeos de forma consecutiva (perdió la final del 2020 en el que fue anfitrión ante Italia). Es decir, un solo campeón europeo, solo un seleccionado español, integra esta exclusiva lista. No obstante, a pesar de ello, el valor económico quedó de lado y la ‘Roja’ (cuarta en el ranking de selecciones más valiosas de Europa y quinta en el planeta) volvió a conquistar la Eurocopa después de doce largos años.

Las cinco selecciones más valorizadas de la Eurocopa Alemania 2024.

Selección Valor Promedio de edad Inglaterra US$1.654 millones 26,2 Francia US$1.340 millones 27 Portugal US$1.14 millones 27,1 España US$1.051 millones 27,2 Alemania US$893.83 28,6

Las cinco selecciones más valorizadas del mundo

Selección Valor Promedio de edad Inglaterra US$1.654 millones 26,2 Brasil US$1.380 millones 25,9 Francia US$1.340 millones 27 Portugal US$1.14 millones 27,1 España US$1.051 millones 27,2

Los más cotizados

Como indicábamos, Inglaterra tuvo en el campo del estadio Olímpico de Berlín a cuatro jugadores mejor cotizado. La lista fue liderada por Jude Bellingham, que tiene el mayor valor del mercado de toda la Eurocopa con más de 195 millones de dólares. El futbolista del Real Madrid arribó a Alemania en su mejor nivel, siendo figura en la obtención de la Champions League y LaLiga con la ‘Casa Blanca’. No obstante, el rendimiento mostrado en el cuadro español no se reflejó en la selección inglesa, donde el atacante de 21 años solo tuvo chispazos y no pudo comandar a su equipo a romper aquella maldición que le persigue desde la Copa del Mundo 1966 (último año en la que celebró un título los ‘Tres Leones’).

Detrás de Bellingham aparecen sus compañeros Phil Foden, Bukayo Saka y Declan Rise. Todos ellos titulares indiscutibles en el cuadro inglés, que a pesar de la derrota por 2-1 en la final, cuentan con un poderoso plantel que tranquilamente cuenta con etiqueta de candidato a ganar la Copa del Mundo Norteamérica 2026, más allá de que tenga que mejorar su juego colectivo. Foden, figura en el Manchester City de Pep Guardiola, tiene una valoración de más de 163 millones de dólares. No obstante, el extremo de 24 años tampoco destacó en la ‘Euro’, donde no se sintió cómodo en las posiciones en las que lo colocó el entrenador Gareth Southgate (extremo por derecha, por izquierda y hasta de enganche fueron sus lugares en el esquema táctico).

Entretanto, Saka fue el tercer futbolista mejor tasado en el primer escenario deportivo de la capital alemana. La estrella del Arsenal recibe una valoración de más de 152 millones de dólares. Eso sí, el rendimiento del extremo de 22 años fue irregular y al igual que Foden, padeció con los constantes cambios de lugares en el campo, donde inclusive tuvo que jugar, en pasajes de un par de partidos de la competición, de lateral izquierdo. Finalmente, en la cuarta posición aparece Rise, pero el valor del mediocampista inglés es el mismo que Rodri de España, el único futbolista de la ‘Roja’ que aparece en este top 5. El del Arsenal y del Manchester City, respectivamente, poseen una valoración de más de 130 millones de dólares.

Eso sí, Rodrigo Hernández, popularmente conocido como Rodri, de 28 años, hizo eco de su gran valor en el mercado con un galardón individual justamente otorgado: el de Mejor Jugador de la Eurocopa 2024, pues comandó a España a ser campeón con un récord adicional del torneo organizado por la UEFA, el de ganar los siete partidos que le tocó disputar en el certamen. Curiosamente, después del futbolista del City, en la ‘Roja’, el segundo mejor valorizado fue el Mejor Jugador Joven de la ‘Euro’, el nuevo crack del fútbol mundial, Lamine Yamal. El extremo de solo 17 años recibe una tasación de más de 97 millones de dólares, con el que también se ubica como el sexto jugador más valioso de la final en la que se impuso. Aquella cifra, debido a su juventud, podría convertirse en un récord absoluto en los próximos años.

El top 10 de los más valiosos de la final de la Eurocopa Alemania 2024.

Jugadores País Posición Valor Jude Bellingham Inglaterra Atacante US$195.97 Phil Foden Inglaterra Atacante US$163.31 Bukayo Saka Inglaterra Atacante US$152.42 Declan Rise Inglaterra Volante US$130.65 Rodri España Volante US$130.65 Harry Kane Inglaterra Atacante US$108.87 Lamine Yamal España Atacante US$97.98 Pedri España Volante US$87.10 Cole Palmer Inglaterra Volante US$87.10 Trent Alexander-Arnold Inglaterra Defensa US$76.21 Ollie Watkins Inglaterra Atacante US$70.77