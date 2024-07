La Eurocopa 2024 está en su recta final y cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón en la ciudad de Berlín, el domingo 14, pues Italia, el último monarca, retornó a casa después de ser eliminado en los octavos de final. Ahora, los semifinalistas del campeonato del ‘Viejo Continente’ son las selecciones de España, Francia, Países Bajos e Inglaterra, que se enfrentarán en unos encuentros de alto voltaje en territorio alemán, donde se lleva a cabo el campeonato europeo. Y para conocer a profundidad cómo llega cada uno de estos equipos a esa decisiva etapa, conversamos con el entrenador uruguayo Claudio Techera, quien reconoce que la ‘Roja’ y la ‘Orange’ vienen mostrando un mejor nivel que les ‘Bleus’ y los ‘Tres Leones’, aunque eso no asegura su presencia en el último partido de la ‘Euro’, el duelo por el título.

“Los que llegan con más autoridad son España y Países Bajos. Ahora, más allá de ello, para mí la final es Francia contra Inglaterra. Lo dije desde el primer día de la competencia. Es verdad que ninguno de los dos está jugando bien, pero a mí me parece que el peso de la camiseta lo decidirá así. De igual forma serán unos partidazos esas semifinales”, adelanta Techera.

El exentrenador de Juan Aurich, Melgar y Sport Boys asegura que la selección francesa ha decaído en su rendimiento tras la conquista del Mundial Rusia 2018, en lugar de conseguir un ascenso futbolístico. Asimismo, habla del discreto nivel de Kylian Mbappé, quien todavía no brilla en esta Eurocopa. Al parecer, al astro francés le está pasando factura su irregularidad en el último tramo con el París Saint-Germain (PSG); además de los idas y vueltas de su pase al Real Madrid que se terminó de concretar.

“Francia no ha mostrado nada. Mbappé está muy bajo. Desde que Francia salió campeón del mundo en el 2018, en vez de ser un equipo que progresara se avenjentó futbolísticamente. Hoy es un equipo muy permisivo, con pocas variantes, por más que tenga dos jugadores por puesto, con un plantel espectacular, pero no lo está plasmando. Lo que yo espero es que despierte, pero hasta ahora no lo ha hecho y ya no queda mucho margen. Puede que haya un tema de confort. Ganaron la Copa del Mundo, finalistas en la última edición, en Qatar. Están todos los jugadores en la élite, no han cambiado de entrenador. Como que todos están acostumbrados. Además, Mbappé en la última parte de la liga francesa estuvo pensando más en su transferencia al Real Madrid que en el equipo. No lo veo hoy como lo conocemos todos. El otro día fue sustituido. Cosa rara, en un partido cerrado”, agregó el director técnico uruguayo.

Claudio Techera asegura que la selección inglesa también está pasando la misma situación que ‘Les Bleus’, pero básicamente por las decisiones del entrenador Gareth Southgate, quien no encuentra el rumbo correcto de los ‘Tres Leones’, que cuenta con una plantilla de lujo, con jugadores de primer nivel, pero que no encuentran su mejor versión y hasta han tenido que superar diversas etapas de la Euro de forma agónica por su moderado nivel.

“El entrenador de Inglaterra es muy especial. No es el técnico para ese equipo, Tiene un equipazo Inglaterra, pero no resuelve bien, no lee bien los partidos. Espera ir perdiendo para hacer las variantes que debe hacer antes y le ha dado resultados, por ahora. Es muy amarrete el entrenador, es el estilo de él, pero creo yo que tiene para lucir un mejor fútbol esa selección inglesa. No se lucen los jugadores que son estrellas. No se lucen en este sistema que juegan. Por ejemplo, Harry Kane es un espectador en los encuentros. No juegan con él cerca al área. Es complicado en ese sentido. Ahora, cuando se acomode todo eso, Inglaterra será peligrosísimo”, agrega.

Es más, para el estratega uruguayo, Inglaterra es el candidato para ganar la Eurocopa. “Es más un deseo porque no está jugando bien. Como decía, para mí hoy llegan jugando mejor España y Países Bajos. Me estoy contradiciendo con lo que te he dicho, pero no sé, me suena que Inglaterra va a tener que despertar en algún momento. Ahora debe ser más un deseo que la realidad”, sostiene.

El excoordinador del primer equipo y de las divisiones de menores de la Universidad San Martín también se refiere a las selecciones de España y Países Bajos. Ambos conjuntos vienen mostrando un mejor nivel en la ‘Euro’, pero explica por qué no ve a ninguno de los dos jugando la final en Berlín el domingo 14.

“Países Bajos sacó un resultado positivo desde atrás, jugando bien en el complemento y contra un equipo complicado como es Turquía, que defiende con cinco atrás y te ataca poco, pero se protege mucho, Se para más de contragolpe. Te lastiman así y de esa manera encontró el gol. Por eso se les complica a los neerlandeses, pero con autoridad le dieron vuelta. La verdad es que tiene muy buen plantel, pero yo veo un equipo muy frío, que por ahí eso le puede pasar factura”, puntualiza. En cuanto a la ‘Roja’, puntualiza que es un “equipo muy vertical, basado sobre todo en sus extremos (Nico Williams y Lamine Yamal). Me extraña que ante Alemania los saque y casi se le complica el partido. No entiendo la razón por la que salieron temprano los dos jóvenes. No es que puedan estar fatigados. La lectura puede haber sido que el entrenador haya pensado que era un partido pesado para jugadores jóvenes y prefirió poner gente de más peso en el sentido futbolístico, pero casi se le complica. España fue más que Alemania durante todo el partido, pero se complicó y eso puede pasar en semis ante un rival de mayor jerarquía individual”.

Finalmente, Claudio Techera hizo un ligero análisis respecto a las diferencias entre la Eurocopa y la Copa América. “Primero los escenarios y luego la intensidad. Estuvimos mirando la Euro este sábado y luego el partido Colombia-Panamá. Sinceramente parece que jugaran otra cosa. Ahora, si pones a Brasil, Argentina o Uruguay contra los europeos, le van a jugar de igual a igual y le pueden ganar, pero después la diferencia con los de atrás de Sudamérica es grandísima. Sin embargo, en Europa, cualquiera de los llamados equipos chicos te hace partido. Ahí está Turquía, Georgia, Eslovenia, Eslovaquia. De repente Escocia fue el equipo más bajo de todos, pero después el nivel es muy bueno. Eso es lo preocupante”, concluye.