Las calles de Berlín, sede de la final de la Eurocopa 2024, se han abarrotado de hinchas españoles e ingleses que llegaron para alentar a sus selecciones, que se miden este domingo. El Comercio recorrió los sitios más concurridos de la capital alemana y fue testigo de la fiesta, el color y la pasión por el fútbol que se está viviendo, además de algunas curiosidades.

“Bienvenidos a Berlín. La ciudad nos recibe con 20 grados, un clima perfecto para que mañana ganemos la Eurocopa 2024″, dijo el capitán de la aerolínea Iberia en altavoz antes de aterrizar el sábado en el aeropuerto de Brandeburgo Willy Brandt. Al finalizar estas palabras se generó una ovación entre los hinchas españoles en el avión, que fueron aproximadamente la mitad del total de pasajeros.

VIDEO RECOMENDADO Hinchas ingleses en la fan zone de Berlín. (Video: Diego Barrio de Mendoza)

En los centros comerciales y restaurantes cercanos a la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm había una gran cantidad de hinchas, sobre todo británicos, haciendo cánticos futboleros como la famosa “Football’s coming home” y, como era bastante predecible, bebiendo cerveza desde temprano. Muy cerca hay un escenario y pantalla gigante para vivir la Eurocopa.

Hinchas ingleses en Berlín. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Allí mismo se han levantado carteles gigantes de la selección alemana, particularmente uno impresionante de Florian Wirtz, quien fuera de los jugadores más destacados de la Mannschaft en esta Eurocopa que ya llega a su fin.

Imagen gigante de Florian Wirtz cerca de la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Ya en otros lados más tradicionales de la ciudad, entre la Columna de la Victoria y la Puerta de Brandeburgo, han cerrado la calle que une estos dos símbolos de Berlín para colocar un camino de césped artificial lleno de locales de comida y bebida. Es aquí donde logramos ver la mayor cantidad de hinchas que calientan motores para la final.

Fue así como conocimos a Inés, una sevillana que viajó más de 24 horas para llegar a Berlín y sin haber conseguido entrada. Asegura que el costo de los pocos tickets escasos que quedan supera los 1000 euros, así que lo más probable es que vuelva hasta aquí para ver el partido.

“Todavía no he pesado qué locuras hacer si gana España, pero seguro que me pierdo un día de trabajo. Aunque, primero tenemos que huir de los ingleses, que son muchos.”, expresa Juan, un español que vive en Alemania.

Un poco más cerca a la Puerta de Brandeburgo nos encontramos con ‘Oli’ (Oliverio Jesús Álvarez González), exdelantero del Real Betis, quien cree que la Roja es claramente la favorita en la final. El juego colectivo y el momento futbolístico de varios jugadores es el principal argumento.

'Oli' y Emilio llegaron a ver la final de la Euro. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

“El optimismo por España es porque ha jugado muy bien en toda la Eurocopa. Ha sido justo también la explosión de los dos extremos, Lamine Yamal y Nico Williams, de un nivel extraordinario”, asegura el exseleccionado español al Diario El Comercio.

Para ‘Oli’, Inglaterra tiene muy buenos futbolistas, pero les falta una idea clara de juego. No acaba de destacar como selección, salvo algunas apariciones de Jude Bellingham, Harry Kane o Phil Foden. “No es un equipo que haya enamorado mucho en la Eurocopa, en cambio España sí ha jugado muy bien al fútbol”, concluye.

En algún pasaje de la conversación con ‘Oli’ se tocó el tema del Real Madrid. Al parecer, un inglés posiblemente mareado escuchó el nombre del último campeón de la Champions League y se colocó al costado de nosotros para sacarse una foto con los brazos abiertos, al estilo de Bellingham, gritando su nombre.