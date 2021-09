Everton y Colo Colo se enfrentarán este sábado 4 de setiembre por la gran final de la Copa Chile en el estadio Fiscal de Talca. El partido está programado para las 3:30 p.m. de Perú y 4:30 p.m. de Chile. El encuentro será transmitido por la señal de TNT Sports y Estadio TNT. Mira aquí el minuto a minuto del partido.

El ‘cacique’ llega de eliminar a la Unión Español en semifinales y buscará el bicampeonato, mientras que, los ‘auriazules’, dejaron en el camino a Coquimbo Unido e intentarán dar el batacazo y lograr la Copa de Chile luego de 37 años.

Colo Colo es el equipo chileno que más Copas de Chile tiene, ha ganado en total 12, por otro lado, Everton, solamente pudo conseguir levantar el trofeo en una oportunidad, fue en 1984, cuando golearon 3-0 a Universidad Católica con goles de Luis Ramos, Pablo Díaz y Washington Olivera.

Cuándo juega Everton vs Colo Colo

El partido por la final de la Copa de Chile entre Everton vs Colo Colo, se jugará este sábado 4 de setiembre en el estadio Fiscal de Talca a partir de las 3:30 p.m. de Perú y 4:30 p.m. de Chile.

Horarios de Everton vs Colo Colo

Perú: 15:30

Colombia: 15:30

Ecuador: 15:30

Bolivia: 16:30

Paraguay: 16:30

Venezuela: 16:30

Chile: 16:30

Brasil: 17:30

Argentina: 17:30

Uruguay: 17:30

Canal de TV para ver Everton vs Colo Colo

La final de la Copa de Chile entre Everton vs Colo Colo será transmitido por la señal de TNT Sports y Estadio TNT, también, podrás seguir el partido por la aplicación de Movistar Play, DirecTV GO y TNT GO.

