Celso Ayala levantó la mano desde Paraguay y se ofreció como sucesor de Marcelo Gallardo. El ex defensor de River Plate ganó cuatro títulos locales con el equipo y consiguió la Libertadores en 1996, sumado a la Supercopa Sudamericana en 1997. Este respaldo le permitió dejar huella como jugador y si la situación lo amerita, no tendría problemas en dirigir al ‘millonario’.

“Si me llegan a llamar, me pongo los guantes, el tapabocas y voy corriendo a dirigir a River... Para todos los jugadores que pasamos por allí, sería un sueño dirigir al equipo, sería lo máximo", contó el paraguayo que no ve con malos ojos un posible reto, aunque hay que ser muy valiente para tomarle la posta Gallardo quien lleva 11 títulos con el club.

“Hoy, con todo lo que hizo el Muñeco, es complicado para el que vaya a ponerse esa mochila de lograr lo mismo que el Muñeco, porque la gente va a querer ganar lo mismo, no se va a conformar con menos, porque no creo que se banquen ganar menos que eso”, aseguró Celso Ayala de 49 años en charla con TNT Sports.

Asimismo, Ayala no dejó la oportunidad de postular a otro ex jugador como posible reemplazante del ‘Muñeco’ y mencionó al ‘Mono’ Burgos quien anunció que no será más asistente de Diego Simeone para comenzar una carrera en solitario. “Germán Burgos viene de ganar muchas cosas con el Cholo Simeone y tiene mucho aprendizaje para largarse y estar donde le toque en algún momento. Carácter tiene, sin dudas. Porque hay que tener carácter para estar en el arco de River... Y al Mono le sobra...”, explicó Ayala.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER