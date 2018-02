Ex técnico de Melgar Julio Zamora llora y clama ayuda desde Bolivia

El ex seleccionado argentino de fútbol, Julio Zamora, pidió este martes ayuda y reveló entre llanto que está endeudado con una clínica que lo atendió en noviembre pasado de un accidente cerebrovascular, cuando ejercía como técnico del club boliviano Real Potosí.

El 'Negro' Zamora relató en una conferencia de prensa, junto a su esposa y sus dos hijos, la difícil situación por la que atraviesa y la urgencia de cancelar el lunes unos 20.000 dólares a una clínica en Bolivia, donde fue atendido por sus dolencias físicas.

Zamora, de 51 años y ex delantero de la selección de Argentina en 1993, rompió en llanto por situación económica. "Al momento es que hemos perdido todo, he perdido mi casa, he perdido las cosas que tenía adentro, porque realmente tuve que embargar todo para salir de la clínica", afirmó el ex entrenador de Melgar de Arequipa.

Dijo que le llegó ayuda del club argentino Newell's Old Boys y que el ex volante Cristian 'Kily' González está en contacto a diario. También dijo haberse enterado que el astro del Barcelona, Leo Messi, se pondría en campaña para elaborar un video con el fin de cooperarlo.

Su hijo Bryan relató también que se contactaron con dirigentes de la AFA (federación argentina), quienes prometieron ayuda jurídica.

Aunque no dio detalles de todo lo que canceló, señaló que tiene una deuda con la clínica y que espera que el club boliviano Real Potosí pueda cubrir ese monto, aunque, lamentablemente, los dirigentes no han dado señales.

"Espero que se solucione pronto", dijo a medios, mientras se enjugaba las lágrimas. "Hemos perdido todo", afirmó el timonel argentino, quien se desplomó en noviembre del año pasado, durante un partido de su equipo Real Potosí, en la ciudad andina del mismo nombre a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Luego fue llevado de urgencia a una clínica privada en Cochabamba, en el centro del país, donde sufrió luego dos infartos cerebrales, había dicho su hijo Bryan en esa oportunidad. En diciembre fue dado de alta, para asumir una lenta recuperación y con la deuda económica sobre sus espaldas.

Zamora, además de vestir la albiceleste, fue jugador de los argentinos Newell's y River Plate y del mexicano Cruz Azul y como DT fue campeón con el boliviano Wilstermann en 2016 y de otros equipos en Perú.



AFP