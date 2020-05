Carlos Camejo, excapitán de Nacional de Uruguay reveló la razón por la que no saludó a Pablo Bengoechea (extécnico de Alianza Lima) en un clásico del futbol charrúa la temporada 1999 en entrevista al programa ‘Último al arco’ de Sport 890.

“El capitán era Ruben Sosa, pero estaba lesionado, así que el técnico me dio la cinta de capitán. El único consejo que me dio fue que al momento del saludo estreche la mano y la apriete como diciendo aquí mando yo. Al momento del saludo, Pablo Bengoechea se acercó con cara de ‘mira a quién pusieron de capitán'".

“Cuando me va a saludar a mí, miro para otro lado como diciendo: ‘Yo no te conozco, ¿qué te voy a saludar? A cualquier jugador que vayas a enfrentar siempre hay que tenerle respeto”, agregó el ya retirado futbolista.

El partido quedó en empate sin goles y según el comentario de Carlos Camejo, Pablo Bengoechea no tuvo un buen partido. “Si se cruzaba lo seguía para todos lados, fuese adonde fuese. No tuvo posibilidad de jugar, se sentía enojado, frustrado. No esperaba que lo marcara así en toda la cancha”.

