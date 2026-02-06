“De esta vamos a salir”: Exfutbolista colombiano Omar Pérez se recupera tras sufrir un infarto y envía emotivo mensaje

Escuchar
Por Redacción EC

Omar Sebastián Pérez continúa estable y con un pronóstico favorable en la Clínica Marly de Bogotá, luego de ser atendido de urgencia por un infarto agudo de miocardio. El exfutbolista de 44 años fue sometido a la colocación de un stent por parte del equipo médico, un procedimiento clave para restablecer el flujo sanguíneo y controlar la emergencia que lo llevó al hospital.

Fútbol mundial

