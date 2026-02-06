“De esta vamos a salir”: Exfutbolista colombiano Omar Pérez se recupera tras sufrir un infarto y envía emotivo mensaje

Omar Sebastián Pérez continúa estable y con un pronóstico favorable en la Clínica Marly de Bogotá, luego de ser atendido de urgencia por un infarto agudo de miocardio. El exfutbolista de 44 años fue sometido a la colocación de un stent por parte del equipo médico, un procedimiento clave para restablecer el flujo sanguíneo y controlar la emergencia que lo llevó al hospital.

Según el comunicado emitido por su academia OP10, Pérez acudió al centro médico tras experimentar un fuerte dolor en el pecho, y los estudios confirmaron que se trataba de un infarto. La rápida actuación del personal sanitario facilitó la intervención oportuna y su condición, hasta el momento, se mantiene estable.

El artefacto implantado —un pequeño tubo metálico conocido como stent— tiene como objetivo mejorar el flujo sanguíneo en las arterias afectadas y reducir el riesgo de complicaciones posteriores. Los médicos han recomendado que el exmediocampista permanezca en observación durante los próximos días, mientras recibe control y seguimiento continuo para asegurar una recuperación óptima.

Pérez, recordado por sus actuaciones en Independiente Santa Fe, Boca Juniors y otros clubes de Sudamérica, vivirá los próximos cinco días bajo supervisión en la clínica, según detalló la institución médica. La atención especializada se mantiene como prioridad en esta etapa crítica de su recuperación.

Horas después de la atención médica, el propio Omar Pérez compartió un mensaje de aliento con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Desde su cama de hospital, el exfutbolista publicó que, aunque todavía siente dolor, está “mejorando cada hora” y agradeció a los profesionales que lo atendieron. “De esta también vamos a salir… Fue a tiempo y rápido, si no… Gracias por tantos mensajes!!”, escribió.

El mensaje del exjugador, figura histórica en clubes como Santa Fe y Boca Juniors, reflejó su confianza en la recuperación y fue acompañado por múltiples muestras de apoyo de simpatizantes y colegas del fútbol. La publicación sirvió para llevar tranquilidad a sus fanáticos y al entorno del deporte sudamericano, atento a la evolución de su salud tras este susto.