Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siempre han estado en el podio de los mejores jugadores del mundo durante años. El argentino logró ganar 7 Balones de Oro, mientras que el galo tan solo 5. Sin embargo, un futbolista italiano, que pasó por el Manchester City, Inter de Milan, etc, afirma que no lo ganó porque jugaba tan solo al 20 por ciento.

“Mi agente Mino Raiola, al que echo mucho de menos, decía que Messi y Ronaldo ganaban el Balón de Oro todos los años porque yo solo jugaba al 20% de mi potencial. Y tenía razón. Ciertamente podría haber hecho más, pero gané todo con los clubes. Sólo me faltó la Eurocopa o el Mundial”, expresó para el podcast ‘Muschio Selvaggio’.

“El jugador más fuerte sigue siendo Messi. Haaland y Mbappé, si tienen la mentalidad adecuada, serán los próximos Messi y Ronaldo durante los próximos 10 años. Déjame decirte algo: yo intenté presionar a Cristiano Ronaldo e intenté presionar a (Lionel) Messi. Y yo tengo que ser honesto: cuando corrí atrás de Messi, me detuve. Es muy rápido. Y yo soy rápido, pero él es realmente rápido”, agregó.

“Cuando él corría con el balón, yo no sentía que me estaba acercando nada. Parecía que se iba más lejos. (Lionel) Messi es impresionante. Me encanta verlo jugar. A veces lo ves en el centro del campo jugando a un toque y luego toma el balón, se escapa y no hay como frenarlo”, finalizó.