La tensión comenzó a crecer en la selección de Portugal tras el empate 1-1 frente a Congo en su debut en el Mundial 2026. En medio de las críticas por el rendimiento colectivo y las dudas que dejó el equipo, un mensaje publicado por Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, encendió las redes sociales y alimentó las especulaciones sobre un posible malestar dentro del plantel.

La publicación apareció pocas horas después de unas declaraciones de João Neves que dieron mucho de qué hablar entre la prensa portuguesa. Aunque el mediocampista evitó entrar en polémicas, sus palabras fueron interpretadas por algunos aficionados como una indirecta hacia el momento que atraviesa el combinado luso y el rol de sus principales figuras.

Mientras tanto, el exReal Madrid quedó nuevamente en el centro de la escena. El capitán portugués tuvo un estreno discreto, desperdició dos ocasiones claras de gol y no logró marcar diferencias en un encuentro que Portugal esperaba resolver con mayor autoridad. Su actuación generó cuestionamientos de analistas y aficionados, que esperan mucho más de una de las máximas estrellas del torneo.

La publicación de la hermana de Cristiano generó controversia en el mundo del fútbol.

En ese contexto, el mensaje de Kátia Aveiro fue interpretado por muchos como una defensa pública de su hermano frente a las críticas recibidas. La repercusión fue inmediata y abrió un nuevo foco de atención alrededor de Portugal, una selección que ahora deberá convivir con la presión mediática mientras busca recuperarse en sus próximos compromisos mundialistas.

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