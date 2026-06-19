Por Redacción EC

La tensión comenzó a crecer en la selección de Portugal tras el empate 1-1 frente a Congo en su debut en el Mundial 2026. En medio de las críticas por el rendimiento colectivo y las dudas que dejó el equipo, un mensaje publicado por Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, encendió las redes sociales y alimentó las especulaciones sobre un posible malestar dentro del plantel.