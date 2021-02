Por primera vez en su historia, Colo Colo jugará este miércoles la permanencia en la Primera División de Chile ante la Universidad de Concepción. El ‘Cacique’ se juega la vida en el estadio Fiscal de Talca (4:00 p.m. Hora peruana) y ante esta crítica situación hinchas, exjugadores y referentes se han pronunciado. Uno de ellos fue el exdelantero Ricardo Dabrowski.

El exatacante argentino analizó la campaña del ‘Cacique’ y el por qué le llegó a esta situación. “Esto fue el coronario de un sinfín de errores. A veces cuando uno ve sistemáticamente la cantidad de errores de hace bastante tiempo, el análisis que hay que hacer es si los errores son involuntarios o fueron adrede, porque cuesta creer que sean involuntarios esos errores”, partió diciendo.

Así mismo, lamentó la posición en la que se encuentra Colo Colo. “Es lamentable que la situación haya decantado en lo que hoy está Colo Colo. Va a jugar un partido de promoción que en la historia del club es insólito, inaudito. Si uno rebobina va a observar que hubo una infinidad de errores y me cuesta creer que hayan sido involuntarios. Es imposible en el fútbol cometer tantos errores y mantenerse tanto tiempo en el cargo”, complementó.

Mala gestión

Dabrowski no se guardó nada y disparó contra la mala gestión de Marcelo Espina, ex gerente deportivo de Colo Colo. “Me llama poderosamente la atención que hoy por hoy esté al frente el cuerpo técnico o los jugadores, está la parte directiva como Aníbal Mosa, como el más visible, pero uno de los grandes responsables de esto no está y la gente no puede olvidar quién fue, que ni siquiera tuvo la dignidad de quedarse cuando el barco se hunde. Los que huyen son las ratas, esa es la realidad”, dijo.

Finalmente, señaló que “Colo Colo ha dado muestra de superación para mantener la categoría. “La realidad indica que queda un partido al todo o nada, quiero confiar en el pundonor, la vergüenza deportiva. Hay gente emblemática como Fernández que dejará lo mejor que tenga para que Colo Colo siga estando en Primera División”, concluyó.

Conforme a los criterios de Saber más