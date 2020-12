Mohamed Salah es una de las estrellas y goleadores de la Premier League, pero una revelación de Mohamed Aboutrika, excompañero de selección, asegura que la situación del egipcio en el Liverpool podría cambiar. El exfutbolista señaló en Bein Sports que conversó con el delantero sobre su actual situación en el cuadro inglés y su futuro a puertas de iniciar el mercado de pases.

Aboutrika manifestó que se comunicó telefónicamente con Salah tras su entrevista concedida a ‘As’ en la que reconoció que el Real Madrid y Barcelona serían opciones para fichar en las próximas temporadas; sin embargo, “en estos momentos su futuro está a manos del Liverpool”.

“Llamé a Salah para hablar de su situación en el Liverpool y está decepcionado, pero eso no afectará a sus actuaciones sobre el terreno de juego. Sé que Salah no está feliz en Liverpool, me dijo las razones, pero es un secreto y no voy a hablar de ello en público. Una de las cosas que le enfadaron fue el no ser capitán contra el Midtjylland”, declaró.

¿Salida a la vista?

Aboutrika también desveló que el club podría abrirle las puertas a Mohamed Salah y “en mi opinión, el Liverpool está considerando venderle por razones económicas” y el Real Madrid y Barcelona podrían ser su próximo destino.

“Si Salah fuera jugador de Real Madrid o Barcelona y jugase al mismo nivel que lo hace en el Liverpool, habría ganado el Balón de Oro”, concluyó.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Ronald Koeman: "Hemos hecho un partido muy irregular"