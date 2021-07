Ezequiel Garay disputó su último partido oficial con Valencia en el 2020. Una lesión a la rodilla generó que tenga que realizar rehabilitación e ingrese a un largo proceso de recuperación. Se esperaba que pueda volver a los campos de juego; sin embargo, este viernes, el defensor argentino de 34 años reveló que se retirará del fútbol.

Por medio de un comunicado oficial, el exdefensor de la Selección de Argentina explicó que “desde hace algunos años sufre por graves dolores”. “Desde hace tres años, llevo en silencio (junto a un equipo médico) luchando e intentando poner solución a un problema que apareció inesperadamente: “‘Cuadro clínico de coxartrosis izquierda, por alteración del cartílago de la cadera por constitución desde nacimiento sobrecargada por la práctica de actividad de impacto’”, explicó en su cuesta de Instagram.

Garay, quien disputó siete partidos como titular en el Mundial 2014, reveló que incluso no ha podido realizar su vida con normalidad. “Dolores fortísimos que me impedían incluso caminar en ocasiones. Reiteradas infiltraciones (exigidas por mí) para competir al máximo nivel. Pero solo tenían un único objetivo: disfrutar de mi pasión, rivalizar y entregar alegría a toda una afición”, agregó.

“En febrero del 2020, se sumó otra grave lesión de la que me fui recuperando y lo conseguí, hasta tal punto de negociar con varios clubes para mi vuelta. No puedo, siento que estaría engañando a ese club, a los aficionados y a mí mismo”, dijo sobre la rotura de ligamentos de la rodilla derecha que sufrió hace un año y medio con los colores de Valencia.

Mientras se trataba la lesión a la rodilla, Garay sonó como opción en Benfica, Liverpool, Almería y en Newell’s Old Boys, club que lo vio nacer. Sin embargo, el problema físico lo terminó inclinando por el retiro.

“Debo reconocer que me hubiese gustado y estaba convencido de que mi retirada sería más tarde, pero no pudo ser”, escribió Ezequiel Garay en el documento. “Hoy empieza una nueva etapa, una nueva vida en la que me acompaña lo imprescindible: la ilusión”.

