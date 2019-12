Ezequiel Lavezzi decidió ponerle fin a su carrera como futbolista tras expresar su sentir en un emotivo comunicado compartido en sus redes sociales.

“Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón.⁣⁣ Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino.⁣ Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida. ¡Fui muy feliz!, Un abrazo”, dijo el rosarino a través de su cuenta de Instagram, confirmando que dejará el fútbol.

El delantero argentino se había despedido del Hebei de China, su club en las últimas cuatro temporadas, junto a Javier Mascherano el mes pasado. Cuando ello ocurrió, se especuló que el exjugador de San Lorenzo, Napoli y PSG podría volver a tierras gauchas para retirarse. Uno de los clubes que lo quiso tentar fue Rosario Central, equipo del cual es hincha el Pocho. Pero, ello ya no podrá ser posible.

Ezequiel Lavezzi disputó 74 partidos y marcó 34 goles en China. En su carrera ganó 14 títulos, marcó 160 goles y jugó 560 encuentros.