Universitario de Deportes perdió 1-0 en Quito sobre el final del partido ante Independiente del Valle, por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores.

Al respecto, el entrenador crema Fabián Bustos lamentó el resultado, pues considera que sus dirigidos tuvieron la oportunidad de ponerse en ventaja en varios pasajes del partido.

“Merecíamos mucho más. Estuvimos más cerca nosotros de abrir el marcador. Creo que los chicos hicieron un buen partido. Independiente del Valle es un gran equipo, saben jugar estos partidos”, dijo el estratega argentino en conferencia de prensa.

“A los chicos de Independiente los conocía también muy bien a todos, y se nos escapó”, añadió.

Por otro lado, Bustos se refirió a su siguiente encuentro de la serie ante su ex club. “Vamos a enfrentar a un equipo que quiero mucho (Barcelona S.C.). Me he sentido feliz cuando me ha tocado estar consiguiendo cosas importantes”.

El próximo partido de la ‘U’ será este domingo 13 de abril desde las 7:00 p.m. ante el líder de la Liga 1 Te Apuesto, Melgar, por la jornada 8 del Torneo Apertura.