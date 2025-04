Universitario de Deportes perdió 1-0 ante River Plate en el Estadio Monumental de Lima, en duelo pactado por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Al finalizar el partido, el entrenador crema Fabián Bustos fue autocrítico sobre el juego de sus dirigidos, pero también apuntó al juez del encuentro, el uruguayo Gustavo Tejera.

“En el primer tiempo no tuvimos la misma intensidad que en el segundo, la que siempre vemos. Creo que los respetamos mucho a lo mejor”, dijo el argentino en conferencia de prensa.

“Decir algo respecto al arbitraje va a sonar a excusa, pero cuando había falta para nosotros no se cobraba, y entonces no dejaba crecer, pero no es una excusa, no estuvimos bien”, agregó Bustos.

Con anotación del chileno Paulo Díaz a los 17 minutos de juego, River Plate se impuso de visita ante la ‘U’ por la mínima diferencia.

La ‘U’ debe voltear la página y preparar el choque de este sábado 5 de abril ante Alianza Lima, por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

En la segunda fecha de su serie en Libertadores deberá viajar a Ecuador para visitar a Independiente del Valle, que debutó también con derrota, pero ante Barcelona de Guayaquil.