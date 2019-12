Fabio Macellari, exjugador del Inter de Milán sabe lo que es jugar al lado de leyendas del fútbol como Ronaldo Nazario y Andrea Pirlo. Sin embargo, el fútbol no fue tan generoso con él y hoy se dedica a cortar leña y hacer pan para vivir.

Macellari fue defensor del equipo lombardo en el 2000. Llegó desde el Cagliari por más de siete millones de euros y coincidió con Andre Pirlo y El ‘Fenómeno’ Ronaldo. El éxito había tocado su puerta y dinero le sobraba, pero su felicidad fue efímera.

El italiano empezó a despilfarrar la fortuna que ya tenía. Lo gastaba en discotecas, amigos y frivolidades de las que hoy se arrepiente. Aunque dentro de todo, lo peor fue caer en las drogas, mundo del que le costó mucho salir.

“Salía con amigos, pasaba la noche afuera, volvía por la mañana y llegaba tarde al entrenamiento. Pasar a las drogas fue de un momento a otro”, admitió Macellari en diálogo con el programa italiano Live-Non è la D’Urso.

“Cuando eres joven no te das cuenta de lo afortunado que eres porque hay mucha ganancia. La vida que hacen los influencers hoy es la que hacía yo. Siempre ofrecía en discotecas y gastaba para otros, pero cuando dejas de jugar, el dinero no alcanza para mantener ese estilo de vida”, agregó.

Con casi 50 años encima, el italiano reconoce que no le gusta trabajar ni de panadero ni leñador. Sin embargo, no le quedan más opciones para sobrevivir.

“La panadería no es mía, trabajo allí cuando están mis amigos. No puedo quedarme quieto, si no estoy en la panadería, estoy en el tractor en las montañas cortando madera”, explica,