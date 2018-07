El ex entrenador del Manchester United Alex Fersguson reapareció tras una cirugía cerebral y agradeció el apoyo brindado en un video que los ‘red devils’ compartieron en Facebook. Las imágenes, en las que al estratega se le ve recuperado, se han difundido rápidamente en el mundo.

"Hola, solo un mensaje rápido, en primer lugar para agradecer al personal médico de los hospitales Macclesfield, Salford Royal y Alexandra", dijo Ferguson. "Créanme, sin esas personas, que me brindaron un gran cuidado, hoy no estaría sentado aquí. Entonces, gracias por mí y mi familia. Muchas gracias”, añadió.

Ferguson, de 76 años, sufrió una hemorragia cerebral en mayo y tuvo que ser internado en el Salford Royal Hospital. Inmediatamente después, varias figuras del fútbol mundial como David Beckham y Paul Scholes, así como hinchas de todo el mundo, le regalaron mensajes de apoyo al ex DT del Manchester United, equipo con el que ganó la Champions League en dos oportunidades.

"Me ha hecho sentir muy humilde, ya que todos los mensajes que he recibido de todo el mundo me han deseado lo mejor y los buenos deseos resuenan muy, muy fuerte conmigo, así que gracias por el apoyo que me han brindado”, dijo.

"Por último, volveré más tarde en la temporada para ver al equipo. Mientras tanto, lo mejor para José y los jugadores. Muchas gracias", concluyó en Facebook.

Sir Alex Ferguson, a pesar de que se retiró en 2013, sigue siendo el técnico más exitoso del fútbol británico, con 49 trofeos ganados. Conquistó 38 de ellos con Manchester United, más que cualquier otro técnico en la historia del fútbol de Inglaterra: 13 títulos de la Premier League, así como cinco FA Cup y dos Champions League.

LEE TAMBIÉN...