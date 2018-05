Mucho se ha hablado sobre el posible arribo de Neymar Jr. al Real Madrid de España. El brasileño no se sentiría a gusto en el PSG, sin embargo, tiene contrato por cumplir. ¿Se han imaginado si finalmente la transferencia se concreta? Eso le preguntaron a Cristiano Ronaldo, mega crack del club de la capital española. La respuesta está en Facebook.

"No lo sé, yo no controlo esas cosas, o sea, las contrataciones", inició en el programa "El Chiringuito" de la cadena Mega.

Luego de sonreír un poco, el capitán de la selección portuguesa dio a entender que el posible traspaso es solo uno más de los muchos que rodean al Real Madrid año a año.

"Yo llevo aquí ocho años y hablan de cincuenta jugadores pero nadie viene. Dicen que viene este u otro, pero al final no viene nada. Los que llegan a la final, siempre son los mismos. Y los que ganan todo, también somos los mismos", concluyó en el clip de Facebook del referido programa deportivo.

Como se recuerda, Neymar Jr. dejó el Barcelona para ir al PSG francés, club donde parece no haberse consolidado. Eso ha incrementado los rumores de su posible paso al Real Madrid.

La entrevista de Cristiano Ronaldo en "El chiringuito" duró media hora. El crack dijo que aún no piensa en ganar su sexto Balón de Oro ("falta mucho para la entrega").

También dijo que si bien tener fama y trascendencia internacional le ha recortado su vida privada, no se puede quejar porque como futbolista "tiene todo".

"Quizás cuando no tienes las condiciones financieras para estar estable (el dinero te preocupa), pero cuando ya las tienes, no. Llegas a un momento en el que el dinero no es tan importante. Estás bien, estás seguro, eso es lo que realmente me alegra. Creo que desde que llegué al Madrid mi línea ha sido siempre la misma", concluyó.