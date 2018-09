Así como muchos se encuentran sorprendidos por la ausencia de Leo Messi en la fase final de los premios The Best, también hay otros que no entienden que Antoine Griezmann no haya quedado en la terna que competirá por el galardón.

Esa actitud es compartida en Atlético de Madrid, equipo donde milita Antoine Griezmann desde hace varias temporadas. Y para apoyar a su goleador, el club 'colchonero' le envió, a través de Facebook y demás redes sociales, un mensaje a la FIFA, la encargada de la nominación para los premios The Best.

"Sin palabras", fue el post del Atlético de Madrid junto a una fotografía de Antoine Griezmann besando la Copa del Mundo 2018, obtenida con Francia, y acompañado de sus dos recientes trofeos: la Europa League y la Supercopa de Europa.

Griezmann quedó fuera del premio The Best. (Video/Fuente: FIFA)

Los futbolistas elegidos para luchar por el The Best son Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah. La nominación ha generado mucho revuelo, en especial a los fieles seguidores de Antoine Griezmann.