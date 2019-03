Gabriel Batistuta y la razón por la que dejó que uno de sus hijos trabaje en una fotocopiadora | VIDEO

Muchos padres creen que por tener mucho dinero, sus hijos tendrán una vida tranquila llena de lujos. Esta idea no es compartida por Gabriel Batistuta, quien decidió darle una lección a uno de sus herederos.

Batistuta, histórico ex delantero de la selección argentina, supo ahorrar todo el dinero que ganó en su época como futbolista para asegurar el futuro de su familia. Para sorpresa de muchos, uno de sus hijos trabaja en una fotocopiadora.

Se trata Joaquín, quien con 20 años desea tener un carro. Pero el ‘Bati’ no quiso que su hijo tenga este carro sin ganárselo. Qué mejor manera de conseguirlo trabajando.

► Lionel Messi tiene unos tiernos magos en casa al mismo estilo de Harry Potter



► Real Madrid vs Barcelona: el día que Solari anotó un golazo y el Barza remontó [VIDEO]



"Que mis hijos trabajen es regalarles dignidad, sobre todo a ellos. Podría tranquilamente darles el auto, pero no sé si se sentirían felices, no sé cuánto les duraría esa felicidad. Porque ellos, cuando se suben al auto, pasan por el centro y las chicas los miran, interiormente saben que el auto no es de ellos. Porque saben que es del viejo. Yo entiendo que tiene otro sabor cuando va en un auto menos lindo, pero dice: 'Me lo gané solo'", dijo Gabriel Batistuta.

Sin duda una gran lección para todos los padres que están acostumbrando a sus hijos a tener todo a la mano. Estas declaraciones de Batistuta se volvieron viral y fue compartida por millones de cibernautas.