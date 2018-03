Facebook: así inició la historia de Lionel Messi con Barcelona hace 17 años

Un 7 de marzo de 2001, Lionel Messi, con apenas 13 años, debutó con el infantil B del FC Barcelona. El club catalán lo recordó con un video en su cuenta oficial de Facebook.

En las imágenes se aprecia a un Lionel Messi mucho más delgado y pequeño, pero con la habilidad y magia de siempre en esa pierna izquierda. Destacó desde el primer día que llegó procedente de su natal Rosario.

Desde aquel momento, su carrera ha ido en constante ascenso y se ha cansado de ganar títulos con la camiseta del club que apostó por él. Con Barcelona, Lionel Messi lleva 600 goles en 747 partidos.

MIRA EL VIDEO DE MESSI EN SU DEBUT

El crack argentino, catalogado como uno de los mejores futbolistas de la historia, con 5 Balones de Oro, es la figura máxima del Barcelona. La fecha de su debut con camiseta blaugrana no podía pasar desapercibida.

En los comentarios del video se lee mucha gratitud y admiración por parte de los usuarios catalanes. "Sin discusión es el número uno y el mejor del mundo. Quien dude no sabe de fútbol"; "No es de este planeta es un monstruo para el fútbol. Lo mejor no tengo más que pedirle", se lee.