Javier Zanetti es uno de los jugadores íconos del Inter de Milán. El ‘Pupi’ ingresó al equipo en 1995 y no se movió hasta el día de su retiro el 2014 por lo que vivió más de una anécdota que contar. En conversación con Christian Vieri, su compañero de equipo, mencionó unas cuantas, pero la más llamativa gira entorno de Taribo West.

El nigeriano llegó al club italiano a mediados de 1997 con el logro de haber sido campeón olímpico con su país un año antes el Atlanta 1996.

“No sabíamos qué había pasado con Taribo, y de repente se presentó en pleno febrero. Le decimos: 'Taribo un mes te esperamos’. Y me responde: 'Capitán, me he casado, en mi país es un mes de vacaciones’”, lanzó Javier desatando las risas del ‘Toro’.

Taribo tenía más de una peculiaridad, una de ellas, cuando invitaba a comer a sus compañeros luego de la conquista de la Copa UEFA de 1998.

“Una vez nos invitó a su casa porque era el cumpleaños. ‘¿A qué hora vamos, Taribo?’ ‘A las 7’, nos dice. Con Córdoba vamos y le compramos un regalo. Llegamos a las 8 y empezó a rezar. Una hora, dos horas, ¡un hambre teníamos! Tres horas... Terminó el cumpleaños y nos fuimos sin comer nada", contó Zanetti.

El lateral también aprovechó para hacer referencia a uno de los temas más llamativos del próximo mercado de fichajes: Lautaro Martínez a Barcelona.

“Cuando lo fichamos sabíamos muy bien a dónde llegaría, esperamos este momento. Con Conte él entrena muy bien, puede crecer y aún puede darnos mucho. No hemos pensado en lo que pasará, pero lo veo bien aquí con sus compañeros, se divierte y está muy bien con Lukaku”, explicó.

VIDEO RECOMENDADO

Dani Alves admite que quiere jugar en Boca Juniors

Alves admite que quiere jugar en Boca Juniors

MÁS EN DT...

MÁS VIDEOS

Qatar 2022: Construcción de estadios para el Mundial continúa pese a la pandemia por COVID-19

Qatar 2022: Construcción de estadios para el Mundial continúa pese a la pandemia por COVID-19 (AFP)