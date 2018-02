El partido entre Independiente del Valle y River Plate de Uruguay por la Copa Libertadores Sub 20 terminó con un lamentable suceso (ver video de Facebook)

Tras un cierre con decisiones arbitrales polémicas y dos tarjetas rojas para el equipo uruguayo, el clima se calentó demasiado.

El juez determinó el final del partido y los jugadores charrúas fueron en busca de los ecuatorianos. Uno de los visitantes, Ángelo Preciado, protagonizó un suceso increíble, tal como se ve en Facebook.

Este futbolista corrió hacia el banderín del tiro de esquina, lo tomó y usó para defenderse. Estaba dispuesto a hacer daño a quien se le acerque.

Por suerte no hubo heridos y la gresca no pasó a mayores. Independiente del Valle pasó a la final de la Copa Libertares Sub 20 tras ganar 3-2.

