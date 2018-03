Facebook viral: Ricardo Centurión de Racing Club se pasó luz roja y quiso sobornar a un policía | Video | Argentina

El mediocampista argentino Ricardo Centurión protagonizó un nuevo escándalo que ha puesto en duda su contrato en Racing Club. Esta vez se trata de un intento de soborno a un agente de policía que fue registrado en video y se ha convertido en viral en Facebook.

Según la información publicada en medios de Argentina, Ricardo Centurión se pasó dos luces rojas, se negó a pasar el control de alcoholemia e intentó sobornar a un policía. El video viral fue compartido en Facebook.

"Yo tengo para arreglar, te puedo cubrir el mes", le dice Centurión, actual jugador del Racing Club, de 25 años, a un oficial de la municipalidad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, según se ve en el video publicado en Facebook que de inmediato se volvió viral.

Según se ve en unas imágenes grabadas con un teléfono, difundidas a través de Facebook, el futbolista fue perseguido por varios agentes que lo hicieron parar tras advertir que había cruzado dos semáforos en rojo cerca de un colegio.

En las imágenes se puede ver cómo el jugador se niega a realizarse el test de alcoholemia, por lo que le incautaron la camioneta de alta gama que conducía, alquilada a una agencia. Además, el video viral de Facebook muestra su diálogo con uno de los agentes.

En el vídeo de Facebook se ve al ex jugador de Boca Juniors preguntando al agente "por qué" le tienen que parar a él, y reconoce que se pasó un semáforo en rojo, a lo que el oficial le rectificó para aclararle que fueron dos. "No te quisiste hacer el test de alcoholemia. ¿Tenés una urgencia médica o te ibas para tu casa?", le dice el agente. "Te hacés el chistoso. Sos más grande que yo, no te hagás el chistoso conmigo", le responde Centurión.

Poco después, el video viral muestra cómo es que el jugador le propone "arreglar" la situación, que definió como "una boludez", pero fue rechazado por el oficial, que supuestamente fue habría grabado las imágenes que posteriormente se difundieron a través de los medios de comunicación y canales sociales como Facebook.

Pese al escándalo y a los antecedentes del futbolista, el hecho difundido a través de Facebook ha sido relativizado por Víctor Blanco, el presidente de Racing Club, quien ha señalado que no "fue tan grave". "Es simplemente una infracción de tránsito, todo esto es porque es Centurión. Si esto le pasa a un ciudadano común, no está en los medios", dijo.

En declaraciones recogidas por la agencia argentina de noticias Telam, el jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, explicó que Ricardo Centurión puso en riesgo "la vida de los chicos que cruzaban por el corredor escolar", y que fue por eso por lo que los agentes decidieron "detener la marcha de la camioneta". Apuntó que los temas relacionadas a la falta de tránsito y al test de alcoholemia serán vistos por el Tribunal de Faltas, mientras que aseguró que si hubo un intento de soborno, como se infiere del video en Facebook, habría una denuncia penal.

La carrera de Ricardo Centurión, el protagonista del video en Facebook, ha estado marcada por cuestiones extradeportivas que van desde fotografías con armas de guerra y peleas en discotecas hasta choques múltiples con su automóvil y una denuncia por violencia de género. Su currículo incluye clubes como Racing Club, Genoa (Italia), Sao Paulo (Brasil) y Boca Juniors, vuelve a estar manchada.