Un hecho insólito se ha revelado este martes en Stuttgart. El congolés Silas Wamangituka, autor de 11 goles esta temporada en la Bundesliga con el Stuttgart, jugó con una identidad falsa, tras una manipulación de su antiguo agente, revelaron este martes el club y el jugador. La historia ya es viral en Facebook.

Wamangituka, delantero que pasó por Bélgica y después por el París FC (segunda división), se llama en realidad Silas Katompa Mvumpa y nació en octubre de 1998 y no en 1999, como indicaban sus documentos.

“Las razones de esta manipulación no están ligadas a cuestiones de derechos de residencia”, afirmó el Stuttgart, que anunció que se encargará completamente de la defensa de su jugador, “víctima de una conspiración”.

Según el comunicado del club alemán, el antiguo agente del futbolista le había puesto de facto bajo su tutela, confiscando sus papeles y gestionando su dinero. El cambio de identidad buscaba cortar ciertos contactos en el Congo y hacerle vulnerable al chantaje.

Tras cambiar de agente, el jugador fue fichado en 2019 por el Stuttgart y ha decidido contar lo que ocurrió. “He vivido estos últimos años con una angustia permanente, me he preocupado mucho por mi familia en el Congo”, explicó al revelar su situación.

“Hacer pública mi historia es un paso difícil para mí”, añadió.

Tras su buena temporada en la Bundesliga, el extremo de 22 años ha incrementado su valor en el mercado, estimado actualmente en unos 25 millones de euros (30 millones de dólares), lo que le convierte en el jugador más caro del Stuttgart, que finalizó noveno.

El club está en contacto con la Federación Alemana para esclarecer la situación, partiendo del principio de que la licencia de Katompa Mvumpa es válida y puede continuar jugando normalmente.

“Espero que al contar mi historia anime a otros jugadores que han tenido que vivir cosas similares con los intermediarios”, añadió el jugador.

Con información de AFP