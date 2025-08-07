Universitario de Deportes y Palmeiras se medirán el próximo jueves 14 de agosto por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Conmebol ya eligió a la terna arbitral.
Como juez central se designó al argentino Facundo Tello, quien dirigió la última final del torneo entre Botafogo y Atlético Mineiro.
El colegiado oriundo de Bahía estará asistido por sus compatriotas Juan Belatti y Maximiliano del Yesso. Además, Luis Lobo será el cuarto árbitro.
La ‘U’ se encuentra de aniversario y prepara su partido de este sábado 9 de agosto ante Sport Boys, para luego enfocarse en esta exigente llave ante uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores.
El choque de vuelta se jugará el jueves 21 de agosto también a las 7:30 p.m., pero en el Allianz Parque de Sao Paulo.
