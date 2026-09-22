Por Redacción EC

Faiq Bolkiah vuelve a ser noticia en el fútbol internacional, aunque esta vez no por un gol o un fichaje. El delantero de 28 años quedó libre tras finalizar su contrato con Ratchaburi FC de Tailandia y ahora deberá encontrar un nuevo club para continuar su carrera profesional.

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