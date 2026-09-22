Faiq Bolkiah vuelve a ser noticia en el fútbol internacional, aunque esta vez no por un gol o un fichaje. El delantero de 28 años quedó libre tras finalizar su contrato con Ratchaburi FC de Tailandia y ahora deberá encontrar un nuevo club para continuar su carrera profesional.

La historia de Bolkiah llama especialmente la atención por su vínculo con la familia real de Brunéi. El futbolista es sobrino del sultán Hassanal Bolkiah e hijo del príncipe Jefri Bolkiah. Por esta razón, distintos medios lo han señalado durante años como el futbolista más rico del mundo, aunque las estimaciones sobre su patrimonio varían considerablemente entre fuentes.

¿Quién es Faiq Bolkiah?

Faiq Bolkiah nació el 9 de mayo de 1998 en Los Ángeles, Estados Unidos, y desarrolló buena parte de su formación futbolística en Inglaterra.

Durante su etapa como juvenil pasó por las categorías menores de Southampton, Chelsea y Leicester City. También realizó pruebas en Arsenal y Stoke City, aunque nunca llegó a debutar oficialmente en la Premier League.

En 2020 dejó Inglaterra y se incorporó al Marítimo de Portugal, donde tuvo participación con el equipo de reserva. Posteriormente, su carrera profesional continuó en Tailandia.

¿En qué clubes jugó Faiq Bolkiah?

Bolkiah encontró mayor continuidad en el fútbol tailandés. En Chonburi FC disputó 32 partidos y marcó dos goles. Posteriormente pasó a Ratchaburi FC, donde permaneció durante tres temporadas y registró 23 apariciones y dos tantos, según los registros citados por medios que siguieron su trayectoria.

Su vínculo con Ratchaburi terminó en 2026 y, tras quedar libre, el delantero se encuentra actualmente en búsqueda de una nueva oportunidad profesional.

¿Por qué Faiq Bolkiah es considerado el futbolista más rico del mundo?

La particularidad de Bolkiah no está relacionada con los salarios que ha obtenido como futbolista, sino con su pertenencia a la familia real de Brunéi.

Su padre, el príncipe Jefri Bolkiah, es hermano del sultán Hassanal Bolkiah. La familia real acumuló una enorme riqueza vinculada principalmente a los recursos petroleros de Brunéi y a inversiones y propiedades alrededor del mundo.

Algunas publicaciones recientes han situado la fortuna familiar en cifras de decenas de miles de millones de dólares, mientras que otras estimaciones sobre el patrimonio asociado a Bolkiah son todavía mayores. Por ello, las cifras difundidas en medios deben tomarse como estimaciones y no como un dato oficial sobre el patrimonio personal del futbolista.

Entre los bienes atribuidos a la familia real aparecen propiedades en ciudades como Londres, París y Nueva York, además de una importante colección de vehículos y un Boeing 747.