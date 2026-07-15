Elliot Anderson fue amonestado a los 37 minutos del primer tiempo tras cometer una dura falta sobre Lionel Messi en la semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026, disputada en Atlanta. El mediocampista inglés derribó al capitán argentino cuando avanzaba con balón dominado, lo que provocó la inmediata reacción del árbitro Ismail Elfath, quien mostró la primera tarjeta amarilla del partido. La acción generó tensión en el campo, con reclamos y empujones entre jugadores de ambos equipos. Minutos más tarde, a los 41’, Lisandro Martínez también recibió una amonestación.

Elliot Anderson fue amonestado a los 37 minutos del primer tiempo tras cometer una dura falta sobre Lionel Messi en la semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026, disputada en Atlanta. El mediocampista inglés derribó al capitán argentino cuando avanzaba con balón dominado, lo que provocó la inmediata reacción del árbitro Ismail Elfath, quien mostró la primera tarjeta amarilla del partido. La acción generó tensión en el campo, con reclamos y empujones entre jugadores de ambos equipos. Minutos más tarde, a los 41’, Lisandro Martínez también recibió una amonestación. LEO MESSI, INMENSO: el capitán argentino pintó a varios de Inglaterra y Anderson se ganó la amarilla.



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