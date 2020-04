La obsesión del Barcelona para la apertura del proximo mercado de pases se llama Lautaro Martínez. El delantero argentino del Inter de Milán es prioridad para el equipo catalán que está dispuesto a hacer algunos movimientos en su actual plantilla para ello. Y este 9 de abril, el agente del ‘Toro’ habló de lo reconfortante que ha sido para su representado escuchar los elogios de Lionel Messi.

El delantero argentino Lautaro Martínez es seguido por Barcelona desde hace meses y para darle espacio en el equipo los azulgranas están dispuestos a vender a Martin Braithwaite, atacante danés que ni siquiera tiene media temporada en el club. La idea es juntarlo con Lionel Messi y precisamente el agente del ‘Toro’ habló de los últimos elogios de la ‘Pulga’ al jugador del Inter de Milán.

“Seguramente es un gran elogio para Lautaro que el mejor jugador del mundo hable de él. Eso es muy lindo y lo reconforta”, fue lo que sostuvo este jueves Beto Yaqué en entrevista que tuvo con el diario español Mundo Deportivo. ¿Será que se juntarán en Barcelona?

La cláusula de rescisión de Lautaro Martínez con el Inter es de 111 millones de euros. (Foto: AFP)

Hay fe en Barcelona en tener a Lautaro Martínez

También, el representante del ex delantero del Racing Club acotó que, de momento, el jugador no hace caso de todo lo que se dice de él sobre si irá o no al ‘Barza’ para la campaña 2020-21 en el Viejo Continente.

Por último, confirmó que Lautaro Martínez -cuando este estaba en Argentina- rechazó una oferta de parte del Real Madrid. “Él estaba convencido que primero quería triunfar en Avellaneda”, añadió. Barcelona se mantiene atento.

De otro lado, está en discusión cuándo volverá el fútbol profesional en el continente europeo. Según Javier Tebas, presidente de LaLiga, sería para fines del mes de mayo o inicios de junio. Corren contra el tiempo.

MÁS EN DT

TE PUEDE INTERESAR