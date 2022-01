No desea repetir la experiencia de una operación. Ansu Fati sufrió una nueva lesión en el choque que disputó el FC Barcelona ante el Athletic Club por la Copa del Rey. El delantero de 19 años presenta un mal en el tendón proximal del bíceps femoral izquierdo, motivo por el cual el club le recomienda pasar por el quirófano para acelerar su recuperación.

Según informan los medios catalanes ‘Mundo Deportivo’ y ‘Sports’, este lunes hubo reunión entre el futbolista con los servicios médicos, y el jugador se mantiene en su postura de optar por un tratamiento conservador para recuperar su lesión.

La razón fundamental es que Ansu Fati ya ha pasado por varias operaciones por una lesión en la rodilla, y prefiere no volver a ser intervenido y perderse así otros meses de competición. Sin embargo, la otra opción, la que eligió, es más arriesgada.

Con un tratamiento no invasivo, la recuperación de Ansu será más corta en el tiempo que si se operase, pero los servicios médicos del club estiman que sería más segura una operación para solucionar el problema de una forma más eficaz.

Pero si en algo concuerdan el jugador, el servicio médico y el propio comando técnico, es que una nueva intervención podría ser más traumante para el jugador de 19 años.

El duelo frente al Athletic fue el segundo partido que Ansu Fati que jugaba desde que recibió el alta médica de la dolencia en el mismo músculo que sufrió el pasado 6 de noviembre ante el Celta.

Ansu Fati y su emotivo mensaje

“Por desgracia me está tocando vivir la peor parte del fútbol, pero nunca me rendiré! ¡Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño! NEVER GIVE UP”, escribió el delantero en sus redes sociales.

Cabe destacar que, desde que debutó con el primer equipo el 25 de agosto de 2019 convirtiéndose en el segundo jugador del Barça más joven en disputar un partido de LaLiga, con 16 años y 298 días, Fati ha pulverizado récords de precocidad a pesar de la grave lesión en la rodilla que padeció en el curso 2020-21.