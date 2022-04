Dani Alves siempre tiene algo que decir. Y ahora en Barcelona, donde es uno de los más experimentados, declara con la madurez que lo caracteriza y deja mensajes que no pasan desapercibidos. Después de la victoria sobre Real Sociedad en Anoeta, el brasileño lamentó que los culés no estén con opciones para luchar por el título de LaLiga.

“Suerte que no hemos llegado antes, ¿no? Hemos tratado de llegar. Suerte de Real Madrid de que no lleguemos antes y hasta nuestro de que no lleguemos antes. Pudimos competir con ellos de manera diferente, pero al final la vida es así. Llegamos tarde. Tuvimos que hacer un esfuerzo bárbaro para intentar sacar la ventaja. Sabíamos que era muy difícil por el estado del rival, pero es lo que toca. Tenemos que ir por el siguiente objetivo, no pudo ser, suerte de Real Madrid que no llegamos antes”, señaló el multifuncional futbolista.

Por otro lado, Alves se refirió a lo difícil que fue Real Sociedad, al que Barcelona derrotó 1-0, gracias al gol del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, aquí siempre es muy difícil. El estadio aprieta mucho, el equipo de ellos tiene mucha presión de balón. La primera parte, la tuvimos un poco; en el segundo tiempo, más. Después, bajamos un poco la intensidad y ellos nos apretaron. Hay que saber sufrir. Cuesta mucho ganar, pero se gana”, comentó el deportista.

Asimismo, ante Movistar LaLiga, Alves reconoció que a estas alturas del certamen el equipo sufre el desgaste, pero destacó la respuesta del grupo.

“Físicamente, estamos muy bien. Lo que pasa es que la temporada llega a esta fase y el desgaste es muy grande, pero el equipo está aguantando muy bien. Sabíamos que era importante llevarnos los tres puntos de aquí. Nos posicionaba mejor en la clasificación de cara al objetivo que nos queda”, sentenció.

Con la victoria, Barcelona llegó a los 63 puntos y se ubica en el segundo casillero, por detrás del líder Real Madrid, que registra 78 unidades y está muy cerca de coronarse campeón.