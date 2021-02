El cambio de equipo de Luis Suárez de Barcelona a Atlético de Madrid fue una de las noticias más sorpresivas en el último mercado de fichajes español. El uruguayo dejó el cuadro azulgrana en medio de la polémica por el supuesto maltrato que recibió por parte de la dirigencia y del nuevo entrenador Ronald Koeman.

La noticia no deja de ser comentada por diversas figuras del fútbol a pesar de que ya pasaron varios meses de la contratación. Diego Forlán, exfutbolista ‘colchonero’ fue el último que se refirió al tema.

En conversación con la ‘Agencia Anadolu’, el uruguayo fue directo y opinó duramente la forma en la que ‘Lucho’ dejó el Barza. “En sus días finales allí, el club necesitaba un objetivo para odiar y criticar. Fue el objetivo perfecto porque es un jugador que reclama y pelea contra los rivales”, dijo.

Show Player

“A muchos no les agrada Luis, incluyendo a algunos hinchas. A algunos periodistas no les gusta ese lado de él. Pero hizo muchos goles la temporada pasada”, explicó Forlán.

Para el exdelantero fueron injustas las críticas que recibió tras los malos resultados del FC Barcelona. “Por supuesto, cuando él era el goleador, anotaba más de 30 y la gente esperaba lo mismo temporada tras temporada. Él siguió haciendo su trabajo y jugó bien en la Champions League. Cuando dejaron de ganarlo todo, había que culpar a alguien. Messi no sería esa persona”, dijo el histórico delantero uruguayo.

Actualmente Luis Suárez es el máximo goleador de LaLiga con 16 tantos, algo que no es llamativo para Forlán. “No me sorprende que esté teniendo éxito, porque demostró un gran nivel en Barcelona la temporada pasada. Su decisión de dejar Barcelona no fue un tema de futbol. Fueron otras cosas ajenas y eso es una lástima”, sentenció.