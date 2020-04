Si bien aún no existe nada oficial en cuando a la reanudación de LaLiga de España, sí se baraja la posibilidad de que el 4 de mayo vuelvan los entrenamientos de manera presencial en los clubes del país ibérico. Frente a la tal situación, en el FC Barcelona ya tienen el plan que seguirán Lionel Messi y otros cuando vuelven a Ciutat Esportiva.

El jefe de metodología del cuadro culé, Paco Seirul·lo, explicó cómo afrontarán las sesiones de prácticas los azulgranas y el tipo de trabajo que realizarán.

“Hará falta hacer entrenamientos cortos y específicos, partiditos, para tener un estado de forma no muy largo, pero suficiente para competir (...) La idea sería hacer, en lugar de un entrenamiento al día, como ahora, hasta tres cada día, más cortos y más específicos, con una buena recuperación entre ellos”, indicó Seirul·lo en entrevista en Catalunya Ràdio.

La idea en el Camp Nou es que los jugadores, con esta hoja de ruta, estén listos para competir en tres o cuatro semanas.

El responsable de la metodología del Barça señala que este tipo de trabajo “lo admitirían mejor los jugadores veteranos, a los jóvenes les costaría un poco más”. Aunque eso sí, descartó realizar un trabajo similar al de una pretemporada completa en tan poco tiempo.

Por otro lado, Seirul·lo se refirió a la posibilidad de que, al reanudar el certamen, se realicen cinco cambios. Una idea que no comparte.

“Si haces cinco cambios, aumenta el riesgo de lesión. Cuantos más participen, más riesgos. Este tipo de cosas yo no las tocaría, no va a solventar nada. Cuantos más jugadores y más cambios, igual salen por lesión de otro y sin calentar bien, y hay más lesiones. No tocaría nada”, explicó.

