Se mantienen firmes en su postura y no darán ni un paso atrás. Como ya se había adelantado la semana pasada, Lionel Messi y jugadores del primer equipo del FC Barcelona no están de acuerdo con la reducción salarial que pretende poner en práctica el club culé para amortizar la crisis económica generada por el coronavirus, y no se presentarán a la reunión de este miércoles.

Según adelanta diario As, los jugadorez azulgranas no tienen previsto acudir a la primera reunión con la empresa para iniciar las negociaciones. Dado que el primer equipo ‘culé’ no está de acuerdo con tener que negociar el reajuste salarial, pues considera que su contexto es totalmente diferente al de resto de empleados y necesita abordarse en otros términos.

De hecho, esto último es algo con lo que la institución azulgrana está de acuerdo, pues los trabajadores del club apenas representan un 6% del presupuesto total del Barcelona, mientras que los salarios de los futbolistas alcanzan casi el 70%, según el citado medio.

Crisis a partir de la pandemia

La delicada situación económica en la que quedó el Barcelona a raíz de la crisis generada por el coronavirus, llevó al club culé a principio de mes a enviar una carta a todos los trabajadores, incluyendo deportistas profesionales, en la que se les comunicaba su intención de negociar sus salarios.

El Barza dejó de percibir 203 millones de euros, según Mundo Deportivo, a partir de la crisis por la pandemia, cifra que representaba el 30% del presupuesto que tenían estimado desde principios de año. Las pérdidas se dieron, principalmente, por la falta de ingresos ante la imposibilidad de los hinchas de asistir a los encuentros.

