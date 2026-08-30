Barcelona habría cerrado un principio de acuerdo con el Arsenal para el traspaso definitivo del delantero brasileño Gabriel Jesus. La operación se habría concretado de forma rápida por un monto fijo de 10 millones de euros más variables, una cifra que el club azulgrana considera una gran oportunidad de mercado para reforzar su línea de ataque. El futbolista ya contaría con el permiso formal del conjunto inglés para viajar de inmediato y ultimar los detalles de su incorporación.

El delantero tendría previsto aterrizar en la capital catalana este mismo lunes para someterse a la revisión médica obligatoria con los servicios médicos del club.

Una vez superadas las pruebas físicas, Gabriel Jesus estamparía su firma en un contrato que lo vincularía al Barcelona por las próximas dos temporadas, hasta junio de 2028, con la opción de prorrogarlo por un año más si se cumplen ciertos objetivos de rendimiento.

Este movimiento relámpago se activó después de que la directiva culé tuviera que descartar su plan principal, que era el fichaje de Julián Álvarez, debido a la postura firme del Atlético Madrid de no negociar. Ante la necesidad urgente de sumar piezas ofensivas tras las recientes bajas en la plantilla, la dirección deportiva liderada por Deco reaccionó con rapidez para asegurar la contratación del atacante de 29 años.

Con esta incorporación, el técnico Hansi Flick sumaría a un delantero con amplia experiencia internacional y versatilidad, capaz de jugar tanto de referencia en el área como volcado a las bandas. Se espera que el anuncio oficial de su fichaje se realice a principios de esta semana, permitiendo al brasileño integrarse lo antes posible a la dinámica del equipo en la Liga.