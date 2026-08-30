Por Redacción EC

Barcelona habría cerrado un principio de acuerdo con el Arsenal para el traspaso definitivo del delantero brasileño Gabriel Jesus. La operación se habría concretado de forma rápida por un monto fijo de 10 millones de euros más variables, una cifra que el club azulgrana considera una gran oportunidad de mercado para reforzar su línea de ataque. El futbolista ya contaría con el permiso formal del conjunto inglés para viajar de inmediato y ultimar los detalles de su incorporación.

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