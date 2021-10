🔝 Most goals by defenders in the Champions League:



1⃣6⃣ Gerard Piqué

1⃣6⃣ Roberto Carlos

1⃣5⃣ Sergio Ramos

1⃣5⃣ Iván Helguera

1⃣2⃣ Dani Alves