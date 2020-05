El FC Barcelona retornó a los entrenamientos el reciente viernes, con la principal novedad de que los trabajos no fueron grupales, sino individuales, siguiendo los estrictos protocolos marcados por LaLiga. Las sesiones, hasta el momento, han sido peculiares para los futbolistas, como lo ha dejado notar Gerard Piqué.

El defensa del FC Barcelona reveló algunos detalles de cómo han sido las actividades, en una entrevista con El Partidazo de Movistar. Piqué, asismismo, contó que no ha tenido la chance de ver a entrenar a Lionel Messi, considerando las nuevas medidas por el coronavirus.

“Estamos en muy poco contacto, porque entrenamos en campos distintos. Ni nos cruzamos. Yo con Leo, es que hablamos de otras cosas y por el móvil, sí que estamos en contacto, pero no lo he visto ni entrenar. Es decir, yo estoy en un grupo con Sergi Roberto y Busquets, y usamos un campo solo para nosotros tres. Y nos vamos rotando. Con Leo, me cruzo en el estacionamiento y lo veo dentro del coche. No hemos tenido trato”, aseguró Piqué.

Gerard Piqué declaró también que “lo que está haciendo LaLiga para volver a jugar tiene sentido” porque es “esto o acabar la temporada sin jugar, que sería bastante feo”. El defensa resaltó que es importante que se respete y cumpla con el protocolo de seguridad.

Piqué dio su opinión acerca del regreso a los entrenamientos de los clubes de manera individualizada para empezar a preparar el regreso de la competición liguera durante el mes de junio.

“Nos han informado muy bien los clubes de los test del protocolo y estamos cómodos. Es distinta la experiencia de entrenar solos, pero hay que adaptarse. Toda medida de precaución es bienvenida", reconoció.