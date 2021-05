Barcelona cierra la temporada con una alegría al ganar la Copa del Rey, pero en busca de muchos cambios para lograr conseguir trofeos en otras competiciones, como LaLiga y Champions League. Tras culminar la temporada, derrotando al Eibar por 1-0 con golazo de Griezmann, Koeman analizó la situación de su plantilla y la propia.

“Cuando llegamos al Barça, cogimos una plantilla que estaba hecha. El único fichaje que hicimos fue el de Dest. Para mí, esta plantilla no está hecha con el nivel que nosotros queremos tener en el Barça. Está claro y mucha gente del club piensa así. Y estamos intentando mejorar la plantilla”, señaló Koeman.

“Con todo el respeto, hay jugadores mayores que todavía han dado. Hay jugadores jóvenes. La plantilla no está hecha. Y no se puede hacer el cambio en una sola temporada. Este es el equipo que más goles ha marcado, pero el porcentaje que tuvimos ha sido inferior al que tiene que tener un equipo como el Barca”, expresó respecto al tema de sus futbolistas.

Show Player

El holandés se refirió a las especulaciones que vislumbran su pronta salida del club blaugrana: “Pienso que no será el último. Tengo contrato y no sé. Habláis mucho sobre este tema pero estoy tranquilo. Si hay que el club quiere cambiar, me tiene que hablar”.

Atlético campeón de LaLiga Santander

Simeone consiguió su segunda liga española desde su llegada en el 2011. El entrenador ‘culé' se tomo el tiempo de felicitar al conjunto colchonero. “Hay que mirar a uno mismo. Quiero felicitar al Atlético de Madrid por su temporada y por ser campeón. Ha sido el equipo que ha pasado más tiempo líder. Tiene una plantilla muy bien hecha. Felicitaciones, y nada más”, concretó Koeman.