Lamine Yamal ya se encuentra en Londres para participar en la gala del Balón de Oro 2026. El delantero del Barcelona viajó el domingo, poco después del Clásico, en un jet privado acompañado por familiares y amigos. Este lunes también llegó su padre junto a parte de su equipo de trabajo.

La presencia de Yamal marca uno de los principales focos de atención de la delegación azulgrana en una ceremonia que reúne a los mejores futbolistas del mundo. El atacante figura entre los nominados y afronta una noche en la que su nombre vuelve a estar entre los protagonistas de la gran fiesta del fútbol europeo.

Mientras Yamal ya está en Londres, Pau Cubarsí tomó una decisión diferente. El central catalán no abordó el vuelo del Barcelona hacia Inglaterra y permanecerá en la Ciudad Condal para recuperarse del desgaste acumulado durante las últimas semanas.

Lamine Yamal viajó a Londres para la Ceremonia del Balón de Oro 2026: Curbasí se quedó.

La ausencia de Cubarsí responde a su intención de priorizar el descanso después de una exigente seguidilla de partidos. El defensor aprovechará estos días para recuperar fuerzas y enfocarse en el siguiente compromiso del equipo, que será ante Alavés este sábado.

Además de Yamal y Cubarsí, Barcelona tiene entre sus nominados a Rodrigo Hernández, Joan Garcia, Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky López, Clara Serrajordi y Pere Romeu. Por el lado del PSG, Ousmane Dembélé sí estará en Londres, mientras que Khvicha Kvaratskhelia se perderá la gala por la grave lesión que sufrió.

SOBRE EL AUTOR