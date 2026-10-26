Lamine Yamal viajó a Londres para la Ceremonia del Balón de Oro 2026: Curbasí se quedó.
Lamine Yamal viajó a Londres para la Ceremonia del Balón de Oro 2026: Curbasí se quedó.
Por Redacción EC

Lamine Yamal ya se encuentra en Londres para participar en la gala del Balón de Oro 2026. El delantero del Barcelona viajó el domingo, poco después del Clásico, en un jet privado acompañado por familiares y amigos. Este lunes también llegó su padre junto a parte de su equipo de trabajo.

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