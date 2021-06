Inter de Milán logró levantar el título de la Serie A la pasada temporada y, en gran parte, fue gracias a Lautaro Martínez. El argentino anotó 17 goles ayudando que el club ‘neroazurri’ levante el trofeo luego de 10 largos años en sequía. Sus buenas actuaciones habrían generado que más de un importante club de Europa se fije en él. Barcelona sería uno de ellos.

Alejandro Camaño, representante de ‘El Toro’ conversó con ‘Sport’ y reveló que ha escuchado los rumores del interés azulgrana pero están “tranquilos”. “Tenemos que resolver la situación del Inter primero, pero claro que le gustaría. ¿A quién no le gustaría jugar en el Barcelona? Es uno de los clubs más grandes del mundo”.

Según explicó Camaño, no ha habido contacto de momento. “Nadie me ha llamado. Tengo buena relación con Mateu Alemany, pero no hay nada, por lo que no estamos pensando en ello ahora”.

Hasta el momento no existe conversaciones con el Inter de Milán, pero, el agente de Lautaro reveló que podría existir un interés de renovar hasta el 2023. “Nos lo han ofrecido, pero de momento hemos dicho que estamos bien como estamos”, agregó.

Por el momento, Martínez se encuentra concentrado con la Selección Argentina pensando en la Copa América 2021. El cuadro de Lionel Scaloni debutará en la competición el lunes 14 de junio ante Chile.

La albiceleste comparte el Grupo B junto a Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. De los cinco equipos de la clasificación, cuatro podrán acceder a los cuartos de final.