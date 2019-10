Si existe alguna dupla exitosa entrenador-jugador en el fútbol esa es la de Pep Guardiola y Lionel Messi. Ambos brillaron en Barcelona y llevaron al club azulgrana a lo más alto. Juntos consiguieron dos Champions League y tres ligas de España y entraron en los libros de historia del club por su clase en el campo.

En una entrevista con Catalunya Radio que será difundida este martes, el DT, actualmente en el Manchester City, dio luces sobre lo que vivió la primera vez que se vio al ’10′ argentino.

“Alguien de la cantera ya me había dicho que había uno muy bueno. Me dijeron que era muy pequeño, pero que metía muchos goles y que regateaba muy bien. No le conocía y un día le vi con su padre en la tienda Nike en El Prat. Le vi pequeño y tímido y pensé, ¿este es ese tan bueno como dicen?...”, explicó Guardiola.

“Pero nosotros empezamos una temporada en Escocia, ganábamos 1-6, 0-5 y él metía tres goles. Pensé que con él lo ganaríamos todo”. Su Barcelona es catalogado por muchos como el mejor equipo de la historia.

“Entre partido y partido no había mucho tiempo para disfrutar, pero sí en el proceso de construcción del equipo. Ver que los cambios funcionaban y que todo iba fluyendo... Cómo se portaban entre los jugadores, la química, el respeto al estatus, cómo sabían quién era el mejor y cómo se aceptaba la distribución de los salarios. Todo se iba situando”.