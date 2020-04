Malcom dejó Barcelona por la puerta falsa. El brasileño llegó procedente del Girondins de Burdeos luego que los azulgranas le ganen la batalla pulso a pulso a la Roma que también lo tenía en sus planes; sin embargo, su estadía no fue de las mejores.

El centrocampista jugó 24 partidos y marcó cuatro goles, uno de ellos al Real Madrid en la Copa del Rey. Las lesiones no le permitieron hacer muhco. Zenit de San Petersburgo tomó la decisión de apostar por él y terminó partiendo en agosto del 2019.

Ahora, en Rusia, tiene continuidad, claro, antes del coronavirus, y lo más importante, no se lesiona. En conversación con el programa Qué T’hi juegues reveló cuál puede ser la causa.

Tal parece que en Rusia, los entrenamientos son más duros, todo lo contrario a lo que sucedía en el Camp Nou.

“Aquí hacemos doble sesión. En el Barça entrenábamos 40-50 minutos y por eso tal vez me lesioné.”, dijo entre risas.

Por motivos del coronavirus, Malcom no puede entrenar junto a sus compañeros. Toda Rusia se encuentra aislada y permanece en casa. Se espera que el fútbol se reanude el 6 de junio.

“Entrenamos a través de Zoom para mantener la forma, pero tocar balón...”, explica el jugador brasileño.

Su estadía en Barcelona

Malcom aún mantiene conversación con Arthur, Semedo, Coutinho y Rafinha. “Claro que echo de menos el Barça. Tengo buenos recuerdos de Barcelona. Había muy buena gente en la calle. Y me gustó la afición del Barça. Me envían muchos mensajes de apoyo”.

El liderazgo de Messi

“No es que tenga tanto poder. Es que somos una familia en el vestuario. Messi no es el presidente. Es que Messi como capitán, hablaba con el presidente para que las cosas fueran mejores. Messi siempre hablaba con nosotros y luego iba a hablar con el entrenador y con el presidente. Messi no es el presidente, ayuda al equipo. Sabiendo las opiniones de cada uno, luego reporta con míster y presidente. Espero que juegue más años porque es increíble. En el Barça cumplí el sueño de jugar con los mejores. Y la sensación que me quedó es que aprendí mucho. Algunas cosas que no sabía arreglar fuera del campo y dentro del campo, hoy no las arreglo. Y eso va a quedar en mi cabeza. Pensándolo ahora, creo que merecía más minutos pero el Barça me dio un aprendizaje”.

