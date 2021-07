Acabaron los días de descanso para Memphis Depay, luego de representar a su selección en la Eurocopa. Este lunes, el nuevo refuerzo del FC Barcelona llegó a la Ciudad Condal para pasar por los exámenes médicos de rigor y unirse a la pretemporada del club. A su arribo, el neerlandés anheló conseguir muchos títulos.

“Es un día especial, estoy muy emocionado de ir al club y al estadio. Es todo muy bonito y será un día increíble. Espero ganar muchos títulos, por eso he venido a este gran club. Es lo que el club representa, tiene una historia muy rica. Estoy deseando conocer a todos los que están en el club”, señaló Depay para el canal Barça TV.

Por otro lado, el atacante expuso su deseo de adaptarse pronto al equipo: “Acabo de venir de vacaciones y ahora es momento de volver a concentrarme. Quiero empezar bien la temporada y estar totalmente centrado aquí. Intentaré adaptarme lo más rápido posible”.

Depay también se mostró motivado con la forma de juego del cuadro culé. “Me encanta jugar un fútbol de ataque y ser creativo en el campo, generando ocasiones, asistencias y goles. Para mí, es perfecto el estilo de juego del Barça. Estoy muy contento”, indicó.

Por último, el deportista de 27 años le dedicó unas palabras de Ronald Koeman, quien fue uno de los artífices de su llegada al Barcelona. “He dado grandes pasos con él, especialmente en la selección, siendo importante en el equipo. Me dio mucha confianza Me dio mucho apoyo y me insistió en venir aquí y fichar por el mejor club del mundo. Estoy muy feliz de que esté aquí y estoy listo para luchar por él”, sentenció.

Barcelona, con un grupo reducido y a la espera de que se incorporen los jugadores que estuvieron en la Eurocopa y la Copa América, tiene pactados amistosos ante Gimnastic Tarragona, Girona y Stuttgart, antes de iniciar su participación en LaLiga.