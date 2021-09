El Barcelona recuperó la ilusión con el regreso de Ansu Fati, pero aún no consigue devolver la esperanza completa de los aficionados que no están asistiendo al estadio Camp Nou. Desde el retiro de Lionel Messi hacia el PSG, el FC Barcelona no ha conseguido completar el aforo de su estadio en los duelos por LaLiga Santander, a pesar de que solo tienen admitido el 40 % de los asistentes.

Por las restricciones de la pandemia del coronavirus (COVID-19), el Barca solo tiene permitido llenar el 40% de su estadio, sin embargo, no ha logrado llegar a la cantidad y se quedaron vacíos miles de sitios disponibles.

El partido en el que han obtenido mayor aforo fue ante el Bayern de Múnich por la fase de grupos de la Champions League, dado que contó con un total de 39.737 espectadores al Camp Nou, el máximo permitido ahora mismo por el PROCICAT que es el encargado de esta normativa en Cataluña.

Dentro de los partidos de LaLiga Santander, el choque que más cantidad de asistentes tuvo fue el último ante el Levante, en el que el Barcelona venció por un resultado contundente de 3-0 y fue el retorno de Ansu Fati. Fueron en total 35.334 espectadores.

Ante Real Sociedad, Getafe, Granada y Levante no han conseguido cubrir toda la disponibilidad, a pesar de que se aperturó el ingreso a los estadios tras año y medio. Ante el conjunto de Luis Abram consiguieron su segunda mejor racha en el torneo español con un total de 26.534.

No han necesitado realizar sorteo entre los socios con abono que solicitaron su entrada, debido a que no superan la demanda contra la oferta. Cabe destacar que la cifra de socios abonados azulgranas para la presente temporada es poco más de 57.000 después de que 26.238 pidieran la excedencia por un año.