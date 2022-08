Dio sus primeros toques de balón como ‘Culé'. Jules Koundé fue presentado de manera oficial como el flamante refuerzo del FC Barcelona. El zaguero francés dejó las filas del Sevilla por unos 50 millones de euros fijos más unos 10 en variables. Es la quinta incorporación de la escuadra catalana en este mercado de fichajes. Firma hasta junio del 2027.

“Estoy muy feliz y orgulloso de llegar a este club. Estoy muy agradecido al presidente, a la afición. Me han demostrado mucho cariño. Solo me queda entrenar fuerte y ganar por supuesto. Intentaré hablar en unos meses el catalán”. declaró Jules Koundé en conferencia de prensa.

El joven defensor confesó las razones que lo motivaron a decantarse por el FC Barcelona y no por la del Chelsea, siendo Xavi Hernández un elemento protagónico en esta historia. “Hablé con míster y las conversaciones fueron fluidas. He sentido su cariño, quería realmente que viniera y eso fue importante para mí. Me ha pedido que haga lo que hacía en el Sevilla: sacar el balón, ser agresivo”, confesó el flamante refuerzo ‘Culé’.

El FC Barcelona será el tercer equipo en la carrera de Jules Koundé como profesional. Recordemos que el defensor inició en el F. C. Girondins de Burdeos. En el cuadro francés disputó un total de 70 partidos con la primera plantilla y marcó 4 tantos de manera oficial.

Tras una destacada participación en la Ligue 1, llegó al Sevilla en verano del 2019. Junto al combinado ‘Andaluz’ disputó un total de 134 encuentros y anotó 9 tantos. Logró adjudicarse una Europa League en la temporada 2019/2020.